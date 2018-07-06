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AP оценило лоббистские расходы Вексельберга в США в $1,6 млн

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, находящийся под американскими санкциями, потратил $1,6 млн на продвижение своих интересов в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анализ юридических документов. Время, за которое были истрачены средства, не уточняется.

Агентство отмечает, что лоббистская компания проходила в тесном сотрудничестве с двоюродным братом и бизнес-партнером Векесельберга, гражданином США Эндрю Интратером. Он был основателем нью-йоркской компании по управлению инвестициями Columbus Nova. Ранее юрист компании Ричард Оуэнс заявлял, что в январе 2017 г. фирма наняла в качестве консультанта по источникам капитала и инвестициям в недвижимость личного адвоката избранного президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Вексельберг не был к этому причастен, но встречался с Коэном как минимум три раза, первый – в январе 2017 г., за 11 дней до инаугурации Трампа, писала The New York Times.

Команда спецпрокурора США по России Роберта Мюллера в апреле интересовалась платежами, которые Коэн получал через Columbus Nova. Один из них – платеж фирмы в $500 000 в предвыборный фонд Трампа. Юрист компании уточнял, что Вексельберг не пользовался ею для оплаты услуг Коэна.

Также Мюллер выяснял обстоятельства приглашения российских бизнесменов, в том числе Вексельберга, на мероприятия и званые приемы в Вашингтоне за день до инаугурации Трампа. На одном из них было около 500 гостей – близких друзей и членов предвыборного штаба президента, сообщал ABCnews.

Представители Columbus Nova заявили AP, что деловые отношения с Вексельбергом были приостановлены после введения против него санкций в апреле этого года. Американские активы самого Вексельберга заморожены, компаниям США предписано было прекратить с ним деловые связи до 4 июня. При этом переговоры Columbus Nova и правительства по поводу Вексельберга продолжаются. В частности, фирма запрашивает разрешение Казначейства на получение любых активов, связанных с группой «Ренова», которую Columbus Nova называет своим «крупнейшим клиентом».

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