Бизнес

Новости

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за использованные военными США гербициды

Вьетнамские власти потребовали от Monsanto выплату компенсации жертвам агента «оранж», который компания поставляла американским военным во время войны во Вьетнаме. Об этом пишет The Independent.

Агент «оранж» – смесь гербицидов и дефолиантов, которую применяли военные для уничтожения тропических лесов и растительности. С 1961 по 1971 г. американские военные распылили около 12 млн галлонов (примерно 45 млн л) химического вещества над Южным Вьетнамом. Диоксин, который используется в производстве «оранжа», приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким как врожденные дефекты, рак др., отмечает The Independent.

Ранее в августе суд США постановил взыскать $289 млн с Monsanto в пользу школьного садовника Дуэйна Джонсона. Он утверждал, что использовал гербицид этой компании, что стало причиной возникновения у него рака. Сейчас Monsanto участвует в более 5000 подобных судебных разбирательств в США, уточнял Reuters.

Решение по делу Джонсона служит юридическим прецедентом, цитирует The Independent представителя министерства иностранных дел Вьетнама Нгуен Фуон Тра. По его словам, это опровергает предыдущие утверждения о безвредности гербицидов, сделанных Monsanto и другими американскими химическими корпорациями, которые поставлялись для армии США.

Агент «оранж» был разработан для правительства и только оно решало, где он будет использован, отмечает Monsanto. Кроме того, компания напоминает, что была лишь одним из девяти подрядчиков.

Monsanto была основана в штате Миссури в 1901 г. В прошлом году немецкий химический концерн Bayer объявил о покупке американской компании. Сделку завершили в этом году. Федеральная антимонопольная служба России разрешила Bayer купить Monsanto с условием: Россия получит сельскохозяйственные технологии Bayer.