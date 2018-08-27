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Uber сделает ставку на использование электросамокатов и велосипедов в мегаполисах

Сервис по вызову такси Uber все чаще предлагает своим клиентам пользоваться электросамокатами, велосипедами и даже общественным транспортом. «В час пик – это верх неэффективности, когда кусок металла весом в тонну везет одного человека каких-то 10 кварталов», – заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи в интервью Financial Times. Он отметил, что компания может повлиять на поведение пассажиров так, что от этого выиграют и они сами, и города. Что касается перевозчиков, то в краткосрочной перспективе это может повлечь серьезные финансовые потери, но в стратегическом плане «это то, что мы бы хотели возглавить», отметил Хосровшахи. Потери Uber в 2017 г. составили $4,5 млрд.

Электровелосипеды впервые появились в приложении Uber в январе 2018 г., в проекте Uber Bike. В апреле стало известно о покупке компанией сервиса аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагавшего свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сумма сделки оценивалась в $200 млн. Хосровшахи называл покупку «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля. Кроме того, Uber анонсировал соглашение о сотрудничестве с компанией Lime, сдающей в аренду скутеры и электрические велосипеды в 46 городах. Весной у пользователей приложения Uber появилась возможность покупать билеты на поезда, автобусы и паромы благодаря сотрудничеству с сервисом продажи билетов на общественный транспорт Masabi.

Uber не смущает, что аренда велосипеда принесет меньше денег, чем услуги такси. Компания рассчитывает выиграть на увеличении потока пользователей. Этот эффект уже наблюдается в Сан-Франциско. Что касается сотрудничающих с компанией водителей, то их маршруты станут длиннее, и они смогут заработать больше.

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