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РБК узнал о приостановке работы супермаркетов «Смартори» Льва Хасиса

Сеть клубных супермаркетов «Смартори» находится на грани закрытия, рассказали РБК два источника на рынке.

На сайте сети говорится, что прием заказов временно приостановлен по техническим причинам. Об этом же информирует автоответчик по телефону горячей линии. 2 августа в сообществе «Смартори» в Facebook появилось сообщение, в котором говорилось о закрытии одного из двух магазинов сети – на Калужском шоссе – и закрытии приема интернет-заказов.

Как рассказал РБК исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сеть накопила задолженность перед поставщиками. В «Смартори» от официальных комментариев отказались.

Владельцем ООО «Смартори», как следует из данных в СПАРК, является кипрский офшор Koltiv Consultants Limited, основной акционер которого (99,5%), по данным кипрского реестра, – Fosbourne Properties Limited. Совладельцами последней являются Лев Хасис и гендиректор Столичной торговой компании (ООО «СТК») и «Глобус гурмэ» Андрей Яковлев.

«Смартори» управляет СТК – оператор «Глобус гурмэ». Яковлев сообщил, что он в отпуске до середины сентября, и отказался от комментариев. Хасис, зампред правления Сбербанка и совладелец СТК, отказался от комментариев.

О том, что СТК собирается открыть клубные супермаркеты, право покупать продукты в которых нужно оплачивать отдельно, стало известно в августе 2015 г. Спустя год сеть отказалась от обязательных платных клубных карт. Эта модель сработала не так эффективно, как ожидалось, рассказывал «Ведомостям» Яковлев.