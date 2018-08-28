Nestle закрыла сделку на право продажи продуктов Starbucks

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Крупнейший производитель пищевой продукции Nestle получил право на продажу продукции Starbucks вне магазинов этой сети кофеен. О закрытии сделки сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
По соглашению Nestle получает бессрочное право продавать продукты таких, в частности, брендов, как Starbucks, Seattle's Best Coffee и Teavana TM/MC. Сделка также предполагает, что около 500 сотрудников Starbucks перейдут в Nestle.
Компании сообщили о том, что заключили партнерское соглашение, в мае этого года. Сумма сделки составила $7,15 млрд.
Nestle принадлежат еще два известных кофейных бренда – Nescafe и Nespresso. «Мы объединили самые знаковые кофейные бренды мира – Starbucks, Nescafe и Nespresso. Выдающееся сотрудничество между двумя командами привело к быстрому заключению этого соглашения, которое пробьет дорогу для новых возможностей роста», – цитируется в пресс-релизе гендиректор Nestle Марк Шнайдер.
Самые привлекательные работодатели в России
Andrey Rudakov / Bloomberg
ОАО "Газпром"
Энергетический холдинг
1/10
Guenter Schiffmann / Bloomberg
BMW AG
Автоконцерн
2/10
Екатерина Кузьмина / Ведомости
ОАО «Сибур холдинг»
Нефтехимическая компания
3/10
Andrey Rudakov / Bloomberg
ООО "Яндекс"
Телекоммуникационная компания
4/10
Tim Boyle / Bloomberg
Abbott Laboratories
Фармацевтическая компания
5/10
Casper Hedberg / Bloomberg
Ericsson
Производитель телекоммуникационного оборудования
6/10
Ralph Orlowski / Bloomberg
Deutsche Bank
Международная банковская группа
7/10
Krisztian Bocsi / Bloomberg
Robert Bosch GmbH
Производитель электроники и электротехники
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В России будут создаваться территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок, заявил во вторник президент Владимир Путин во время выступления перед участниками научно-технологического форума «Технопром» в Новосибирске.
По его словам, планируется создать сеть новейших установок класса megascience – от подмосковного Протвино до новосибирского Академгородка и острова Русский во Владивостоке. С помощью этих установок ученые смогут найти ответы на большие вызовы: нехватка продовольствия, экология, здоровье и др. Кроме того, они станут хорошим вкладом в решение пространственного развития России, отметил Путин.
От передовых технологий, их эффективной разработки и, самое главное, от их быстрого внедрения зависят жизнеспособность и позиции в мире целых народов и государств, особенно таких крупных, как Россия, сказал Путин. Знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально улучшить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность, считает он.
«Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден: мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества. Расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», – добавил президент.
Для обеспечения технологического прорыва, по словам Путина, государство готово и дальше увеличивать финансирование науки, создавать условия для привлечения в науку талантливой молодежи и иностранных специалистов, а также способствовать накоплению компетенций российскими учеными за счет международной кооперации. За последние 17 лет финансирование науки выросло в реальном выражении в 3,7 раза, но этого недостаточно, заявил Путин.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
1/11
Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
2/11
Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
3/11
Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
4/11
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
5/11
FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
6/11
Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
7/11
mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
8/11
PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
9/11
Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
10/11
Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Попытки разговаривать с Россией «на языке ультиматумов бесперспективны», на все выпады Москва будет отвечать «в соответствии с принципом взаимности». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.
«Нам с ходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез», – отметил Лавров, говоря о санкциях по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это «особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия», заявил он.
Лавров отметил, что на отношениях Москвы и Вашингтона «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США», а некоторые силы в США «раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах». Он привел в пример встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, после которой американский президент попал под волну домашней критики, а конгресс начал готовить новые санкции.
Лавров заверил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, а обвинения в адрес российского бизнесмена Евгения Пригожина и его Агентства интернет-исследований назвал «выставляющими на посмешище» американскую политическую систему, представляющими американскую демократию как «карточный домик».
Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Сеть клубных супермаркетов «Смартори» находится на грани закрытия, рассказалиРБК два источника на рынке.
На сайте сети говорится, что прием заказов временно приостановлен по техническим причинам. Об этом же информирует автоответчик по телефону горячей линии. 2 августа в сообществе «Смартори» в Facebook появилось сообщение, в котором говорилось о закрытии одного из двух магазинов сети – на Калужском шоссе – и закрытии приема интернет-заказов.
Как рассказал РБК исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сеть накопила задолженность перед поставщиками. В «Смартори» от официальных комментариев отказались.
Владельцем ООО «Смартори», как следует из данных в СПАРК, является кипрский офшор Koltiv Consultants Limited, основной акционер которого (99,5%), по данным кипрского реестра, – Fosbourne Properties Limited. Совладельцами последней являются Лев Хасис и гендиректор Столичной торговой компании (ООО «СТК») и «Глобус гурмэ» Андрей Яковлев.
«Смартори» управляет СТК – оператор «Глобус гурмэ». Яковлев сообщил, что он в отпуске до середины сентября, и отказался от комментариев. Хасис, зампред правления Сбербанка и совладелец СТК, отказался от комментариев.
О том, что СТК собирается открыть клубные супермаркеты, право покупать продукты в которых нужно оплачивать отдельно, стало известно в августе 2015 г. Спустя год сеть отказалась от обязательных платных клубных карт. Эта модель сработала не так эффективно, как ожидалось, рассказывал «Ведомостям» Яковлев.
Экономика
Новости
Минпромторг заявил о возможном увеличении поддержки судостроения
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Поддержка российского судостроения в 2019 г. может быть увеличена с плановых 10 млрд руб., которые предусмотрены госпрограммой. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 г. по 10 млрд в год на меры развития данного направления (судостроения). Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса», – сказал Мантуров.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила отказаться от «антикризисной» помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, судостроении и легкой промышленности. Речь шла прежде всего о возможности сокращения прямого субсидирования.
Издание отмечало, что Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов», и подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.
Также Мантуров выразил надежду на то, что в 2019 г. меры поддержки спроса машиностроения сохранятся. «Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 г. будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам – будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования», – сказал он. Точные суммы, по его словам, можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий и внесения проекта бюджета в Госдуму.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по выравниванию условий торговли. Стороны «твердо поддержали продолжающиеся обсуждения между Вашингтоном и Брюсселем по удалению барьеров, препятствующих углублению торговых связей», – приводит Reuters заявление Белого дома.
Трамп и Меркель также осудили ситуацию в Сирии и на Украине.
В начале августа Трамп критиковал Германию за инвестиционную поддержку российского проекта «Северный поток – 2», рекомендовав вместо этого увеличить отчисления на безопасность в НАТО.
Меркель 17 августа встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в Германии. По итогам встречи она заявила, что «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России, и подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».
Как Трампа встретили в Европе
Francois Lenoir / Reuters
Дональд Трамп прилетел в Брюссель накануне саммита (на фото вместе с Меланией Трамп). По сообщению местной газеты Le Soir, в аэропорту президента США встретил только представитель бельгийского МИДа – король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время смотрели матч Бельгия – Франция
1/11
Ludovic Marin / AP
В первый же день саммита Трамп резко раскритиковал Берлин за выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам Трампа, в результате Германия окажется «заложницей России». Меркель в ответ напомнила, что Германия давно независима
2/11
Kevin Lamarque / Reuters
Через несколько часов после своего выступления Трамп встретился с Ангелой Меркель. Переговоры, по его словам, прошли «отлично»
3/11
Yves Herman / Reuters
Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по НАТО должны увеличить свой вклад в финансирование альянса. «США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема» – такое обращение он разослал партнерам накануне саммита
4/11
EMMANUEL DUNAND / AFP
Незадолго до визита Трампа в Великобританию правительство Терезы Мэй покинул министр иностранных дел Борис Джонсон. «Возможно, мы поговорим с ним, когда я приеду. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился», – поделился Трамп. На фото президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
5/11
Yves Herman / Reuters
Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут в Лондоне 13 июля. Мэй накануне заявила, что с нетерпением ждет этого. Президент США оценил грядущий визит на фоне правительственного кризиса в Великобритании как «сложный»
6/11
Ludovic Marin / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Испании Педро Санчес фотографируются перед открытием саммита НАТО
7/11
Tatyana Zenkovich / Reuters
Макрон на встрече с Трампом заступился за Германию. Президент Франции подчеркнул, что не согласен с заявлением о зависимости Германии от России. На фото: президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон
8/11
Tatyana Zenkovich / Reuters
На саммите Трамп заявил, что для него «большая честь быть другом» президента Франции Эмманюэля Макрона
9/11
Darrin Zammit Lupi / Reuters
Германия заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», в то время как США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп: «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну»
10/11
Reuters
«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», – заявил Трамп перед отъездом в Бельгию
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ждет коррекции рубля к доллару до конца года к значениям 65–66 руб./$. Такое мнение Клепач выразил в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске, передало агентство ТАСС.
«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал», – сказал Клепач. Экономист, впрочем, указал на риск «некоторого ослабления рубля» из-за вероятного снижения цен на нефть в конце 2018 – начале 2019 г. к $55–60 за баррель. «Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», – подчеркнул он.
Курс доллара 23 августа превышал отметку в 69 руб., а евро достигал отметки в 79,7 руб. После решения ЦБ приостановить покупки валюты до конца сентября курс доллара остановил рост. За август российская валюта потеряла порядка 10% в условиях неопределенности с судьбой российских ОФЗ и госбанков из-за готовящихся новых санкций США.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила пересмотреть антикризисную практику поддержки машиностроения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол ее заседания. В документе говорится в том числе об отказе от стимулирования спроса на промышленную продукцию «в связи с положительной динамикой развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса.
Речь идет о планах отказа от прямых субсидий, но не об отказе от бюджетной поддержки отрасли в целом. Например, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» даже увеличат на 1,3 млрд руб. вместо планировавшихся 857 млрд руб. на 2019–2021 гг. Об отказе от прямых субсидий ранее говорили Минэкономразвития и Минфин. Минпромторг идею не поддерживал, но отмечал связь субсидирования с динамикой рынка. По мнению одного из собеседников издания, уход от прямой поддержки может компенсироваться переводом расходов в нацпроект.
В числе претендентов на сокращение – закупка инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось в 25 т. По бюджетным проектировкам в 2019–2021 гг. на эти цели запрошено по 2,5 млрд руб. в год. Выделять их не планируют. На продолжении субсидирования настаивают угольщики. Спрос на инновагоны косвенно стимулируется и тарифными скидками от ОАО РЖД (до 27% к базовому уровню оплаты порожнего пробега). Ряд операторов добивается его отмены. Собеседник среди вагоностроителей признает, что «кризис в отрасли действительно прошел», но все остальное «пока на уровне разговоров».
Обсуждается постепенный отказ от господдержки судостроения «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что в связи с поручением руководства страны довести долю гражданской продукции в заказах корпорации до 50% к 2030 г. «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов». В ОСК подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.
Также рассматривается возможность отказа от прямой поддержки автопрома, в частности, льготного лизинга. Один из собеседников отмечает, что уход от стимулирования спроса может стать критичным для легкого коммерческого транспорта (LCV), поскольку он очень зависит от состояния экономики.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Достигнутое в понедельник США и Мексикой соглашение об отказе от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу двухсторонней сделки с Мексикой, к которой может присоединиться Канада, вызвало позитивную реакцию азиатских рынков во вторник. Об этом сообщила Financial Times.
В то же время реакция оказалась ограниченной, так как в Азии восприняли сделку как силовую победу США. Там не ждут от администрации президента США Дональда Трампа окончания торговой войны с Китаем, отмечает газета. На открытии торгов японский индекс Topix вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng – также на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,6%.
Сутью сделки США с Мексикой является ужесточение требований к локализации производства автомобилей в США и Мексике (до 75% с 62,5%) для беспошлинного режима при сохранении режима свободной торговли для сельскохозяйственных товаров. До соглашения Трамп угрожал пошлинами в 25% на импорт всех автомобилей в США.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать акционеров стратегических компаний, получивших второе гражданство, уведомлять ее об этом. Сообщение о разработке таких изменений в федеральный закон «Об иностранных инвестициях» опубликовано на портале нормативных правовых актов.
ФАС указывает, что это устраняет правовую неопределенность: человек, контролирующий стратегическую компанию и получивший двойное гражданство, в понимании закона № 57-ФЗ становится иностранным инвестором, но не предоставляет соответствующего ходатайства или уведомления в ФАС. Иностранный инвестор обязан подавать ходатайства о предварительном согласовании сделок более чем с 25% акций стратегической компании, а также согласовывать с правительственной комиссией покупку более 50% акций стратегических предприятий.
Предполагается, что российский гражданин, контролирующий стратегическое предприятие, должен будет подать ходатайство в ФАС в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, сообщил РБК со ссылкой на начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олесю Мильчакову. Если другое гражданство получил человек, который владеет неконтрольным пакетом акций, он должен отправить только уведомление. То же относится к лицам без гражданства, т. е. лишившимся гражданства России.
В начале года сообщалось, что гражданство Мальты получил миллиардер, основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож, тогдашний владелец O1 Group Борис Минц и еще несколько российских бизнесменов. В мае израильское гражданство получил миллиардер Роман Абрамович.
Как перебраться на Кипр
М. Сергеев / Ведомости
Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове
1/18
Flickr
Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве
2/18
Chris Ratcliffe / Bloomberg
Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство
3/18
Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg
На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства
4/18
FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото
За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес
5/18
Simon Dawson / Bloomberg
Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства
6/18
Sean Gallup / Getty Images
В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)
7/18
Flickr
ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.
8/18
Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
9/18
Сергей Портер / Ведомости
Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию
10/18
Simon Dawson / Bloomberg
Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП
11/18
Pixabay
Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.
12/18
Petros Karadjias / AP
Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ
13/18
Yiannis Kourtoglou / REUTERS
Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью
Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.
16/18
Simon Dawson / Bloomberg
По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100
17/18
Neil Hall / REUTERS
Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России – НПФ «Благосостояние» сменит контролирующего акционера: им станет Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ». В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г.
По данным издания, РЖД, являющаяся крупнейшим учредителем «Благосостояния», сохранит 25% минус 1 акция в НПФ, у Газпромбанка будет 50% плюс 2 акции, у Россельхозбанка – 25% минус 1 акция. О таком распределении долей после акционирования фонда говорилось на заседании совета «Благосостояния» 24 августа, сообщили источники газеты.
О том, что РЖД может продать контрольный пакет «Благосостояния», в июле писало Reuters. РЖД надо продать фонд, чтобы после акционирования обязательства фонда (почти 330 млрд руб.) не повлияли на баланс госкомпании и не повысили для нее стоимость заимствований, утверждал собеседник Reuters. Одним из вариантов источники агентства называли продажу контроля структурам «Газпрома».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В прощальном послании скончавшегося 25 августа сенатора США от Аризоны Джона Маккейна можно найти «не слишком хорошо скрытую» критику президента США Дональда Трампа, с которым у Маккейна при жизни были напряженные отношения, пишет NBC News. «В послании Трамп не упоминается по имени, но очевидно, на кого нацелены его слова», – пишет агентство. Текст послания в понедельник зачитал близкий друг Маккейна и руководитель его президентских кампаний в 2008 и 2000 гг. Рик Дэвис.
«Мы подрываем основы нашего величия, когда путаем патриотизм с племенной враждой, которая посеяла семена розни, ненависти и насилия по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стены, вместо того чтобы рушить их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов, вместо того чтобы нести их как великую силу изменений, которым они всегда служили», – говорится в тексте.
Это прозрачный намек на идею Трампа о стене на границе с Мексикой, отмечает NBC.
«Не отчаивайтесь из-за нынешних трудностей, но верьте в потенциал и величие Америки, потому что здесь нет неизбежного. Американцы никогда не сдаются. Мы не прячемся от истории. Мы делаем историю», – говорится в обращении.
Сенатор Джон Маккейн, многолетний сторонник жесткой линии в отношении России, скончался в возрасте 81 года от рака мозга. На минувшей неделе Маккейн прекратил лечение, сообщили его родственники.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не приедет прощаться с покойным – самым высокопоставленным представителем администрации США, на церемонии прощания в Капитолии 31 августа будет вице-президент страны Майк Пенс. О том, чтобы Трамп не присутствовал на его похоронах, Маккейн просил еще при жизни. Сегодня Трамп написал, что, несмотря на разногласия с Маккейном во внешней и внутренней политике, он признает его заслуги перед страной. В соответствии с указаниями президента США государственные флаги США будут приспущены на все время прощальных церемоний до похорон Джона Маккейна 2 сентября.
Умер сенатор США Джон Маккейн
Charles Dharapak / AP Photo
«Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной». Twitter Маккейна
1/7
Sergei Chuzavkov / AP Photo
«Россия вторглась в Украину, ухудшила гражданскую войну в Сирии и атаковала наши выборы – что еще сделает Путин?» Twitter Маккейна
2/7
Matt York / AP Photo
О переговорах Трампа и Путина в Хельсинки: «Президент Трамп не смог не только сказать правду о противнике, но, представляя США перед миром, он не смог защитить все, что делает нас такими – республикой свободных людей». Reuters
3/7
Matt York / AP Photo
«У президента Трампа, оказалось, нет не только способности, но и желания противостоять Путину». ABC News
4/7
Andrew Harnik / AP Photo
Об экономике России: «Санкции не оказывали практически никакого воздействия до тех пор, пока не начали падать цены на нефть». CNN
5/7
Charles Dharapa / AP Photo
О предоставлении Россией временного убежища бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену: «Сегодняшние действия России - это позор и намеренная попытка поставить США в неловкое положение. Это пощечина всем американцам». Официальный сайт сенатора
6/7
Matt York / AP Photo
Я думаю, что он [Путин] является главной и самой важной угрозой, а не ИГИЛ (организация запрещена в России. – Прим. «Ведомостей»)». Australian Broadcasting Corp television