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Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре на время остался без света из-за долгов

Стадион «Самара-арена», построенный к чемпионату мира по футболу, на время отключили от электричества в связи с накопившимися долгами. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник и подтвердила «Ведомостям» Ольга Перькова, начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» – поставщика электроэнергии на стадион.

«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила Перькова.

Руководитель пресс-службы губернатора Самарской области Наталья Родимова сказала «Ведомостям», что электричество на стадионе подключено, готовятся к матчу 1 сентября: «В данный момент на "Самара-арене" все работает». «Ведомости» также направили запрос в департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отключение электричества произошло за три дня до матча между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Игра запланирована на 1 сентября.

Решение прекратить электроснабжение стадиона было принято из-за долгов генподрядчика строительства арены – ПСО «Казань», рассказала «Ведомостям» Перькова. Долги компании превышают 9 млн руб., сказала она. Возобновить электроснабжение решено из-за «социальной значимости» стадиона, отметила она. По ее словам, матч 1 сентября пройдет по расписанию.

Стадион «Самара-арена» был построен к чемпионату мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. Стадион принял шесть матчей турнира. Министерство спорта Самарской области заявляло, что после завершения чемпионата оператором стадиона станет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Гендиректор клуба Виталий Шашков в беседе с ТАСС заявил, что «Крылья Советов» не имеют задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.

В июле дожди чуть не смысли стадион «Волгоград-арена», построенный к ЧМ в Волгограде. Протечки из-за дождей образовались на новом стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за непогоды пострадали и другие объекты, которые строили или реконструировали к турниру. В Нижнем Новгороде из-за дождя размыло набережную неподалеку от стадиона. В начале августа стало известно, что на содержание стадионов направят 16 млрд руб. до 2023 г. Всего речь идет о содержании 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, построенных к ЧМ. Об этом говорилось в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд руб. из всей суммы.

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