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Финансы
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WSJ узнала о планах Aston Martin стать публичной компанией

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Производитель автомобилей – британская компания Aston Martin осенью разместит свои акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официально компания объявит о своих планах 29 августа. Планируется, что в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд, отмечает издание. Сделка, по данным издания, пройдет до конца года.

Издание напоминает, что спортивные автомобили Aston Martin предпочитает «британский суперагент 007» Джеймс Бонд. Автомобили этой марки появлялись во многих фильмах бондианы. Aston Martin DB5 – личная машина Бонда в фильмах «Золотой глаз» (1995 г.), «Завтра не умрет никогда» (1997 г.), «И целого мира мало» (1999 г.) и др. Автомобиль DB10 этого бренда появляется в том числе в последней части серии – «007: Спектр» (2015 г.).

Производственная база компании расположена в городе Гейдон в британском графстве Уорикшир. В июне компания представила в Нью-Йорке новый флагманский спорткар – DBS Superleggera. В линейке моделей он сменит Vanquish S. Стоимость купе DBS Superleggera составит почти $305 000, писало агентство Bloomberg. Ожидается, что спорткар будет конкурировать с Ferrari 812 Superfast.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что британский производитель престижных спортивных автомобилей может быть оценен в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,8 млрд) в ходе IPO. Источники агентства отмечали, что руководство Aston Martin провело предварительные консультации с советниками, в ходе которых обсуждалась оценка компании, сопоставимая с капитализацией Ferrari.

Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей после того, как в октябре 2015 г. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн) итальянского производителя спорткаров. В результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Ferrari привлекло $893 млн.

Aston Martin представил новый спорткар

Экономика
Новости

РБК узнал о планах Путина внедрить «эталонные тарифы» в ЖКХ и энергетике

Ведомости
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До конца июля 2019 г. регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ и сетевом комплексе, долгосрочные тарифы на 5–10 лет, а также лишиться возможности поднимать тарифы для населения выше установленного уровня без согласования с ФАС. Соответствующие поручения президента Владимира Путина содержатся в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по ТЭКу 27 августа, сообщает РБК со ссылкой на документ.

С предложением об эталонных тарифах выступил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. Путин поручил правительству реализовать это предложение до 31 июля 2019 г., подтвердил изданию один из участников заседания.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», – заявил Путин на комиссии.

Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии. Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством, указал «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев: «Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством».

Механизм позволит установить справедливую стоимость проектов модернизации, чтобы генерирующие компании не предлагали дорогие и необычные решения, считает Королев: «Это сделает предложения генераторов понятными и сопоставимыми. Для потребителей это означает прозрачное формирование цены на мощности».

Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, «как договоришься» с местными властями, указывал РБК один из участников обсуждения.

Внедрение механизма эталонных операционных затрат обсуждается в энергетической отрасли с начала 2017 г. ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для энергосбытовых компаний, она заработала с 1 июля 2018 г. ФАС оценивала экономию потребителей от новой методики расчета эталонной сбытовой надбавки в 12,7 млрд руб. за три года.

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Политика
Новости

Пентагон рекомендовал Турции не покупать российские системы ПВО

Ведомости
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США обеспокоены покупкой Турцией, как состоящей в НАТО страной, российских систем противоракетной обороны, заявил министр обороны Джеймс Мэттис (его слова передало Reuters).

«Турция вводит российскую противовоздушную и противоракетную систему в периметр стран НАТО. Мы не можем интегрировать ее в НАТО. Да, это нас касается, и мы не рекомендуем этого», – сказал Мэттис журналистам.

Американские власти уже предупреждали Турцию, что она будет подвергнута санкциям, а контракт на поставку истребителей американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin может быть сорван, если Анкара не откажется от закупки ПВО у России.

Ранее США приостановили поставку Турции произведенных Lockheed Martin истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России, сообщал Bloomberg. В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд планировала получить от США 100 истребителей F-35. В июне Турция получила два первых истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin.

Бизнес
Новости

«Алроса» может снизить дивиденды из-за трат на затопленный рудник

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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил выплату дивидендов за первое полугодие в размере 70% от свободного денежного потока, сообщил заместитель гендиректора алмазодобывающей компании Алексей Филипповский в ходе телеконференции с инвесторами (цитаты по «Интерфаксу»). Это нижняя граница дивидендных выплат при текущем уровне госдолга компании. В таком случае акционеры получат 43,67 млрд руб., или 5,93 руб. на акцию.

Решение принято в связи с неопределенностью размера предстоящих капитальных вложений в восстановление рудника «Мир», пояснил Филипповский. «Алроса» пока не сообщала об окончательном выборе проекта восстановления рудника, затопленного в августе прошлого года, и не прогнозировала возможный размер вложений. «На сегодняшний день решение не принято, обсуждаются разные варианты. Но эти капитальные затраты возможны, поэтому мы решили придерживаться нижней границы интервала выплат», – сказал Филипповский.

Новая дивидендная политика «Алросы» предусматривает выплаты акционерам на уровне от 70% до 100% от свободного денежного потока при соотношении чистого долга и EBITDA от 0 до 1 (на конец полугодия показатель составил 0,04). За первое полугодие весь денежный поток компании оценивается в 62 млрд руб.

По словам Филипповского, результаты «Алросы» за второе полугодие будут слабее с учетом реализации остатков алмазов в первом полугодии и падения добычи относительно 2017 г. В то же время «позиция по чистому долгу будет соответствовать интервалу выплаты дивидендов от 70 до 100%», заверил он. Замгендиректора «Алросы» Юрий Окоемов добавил, что во втором полугодии может наступить некоторое сезонное ослабление спроса на алмазы, кроме того, на рынке ожидается повышение доли более дешевого сырья. «Но мы не ожидаем сильных отклонений от результатов первого полугодия», – подчеркнул Окоемов.

Со стороны «Алросы» это первая выплата промежуточных полугодовых дивидендов. Дивиденды акционерам в 2017 г. составили 38,59 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО.

Авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа 2017 г. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту, в которой находился 151 человек, восемь горняков погибли. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на его долю приходилось около 11% годовой добычи «Алросы». По оценкам компании, восстановление добычи на руднике может занять 7-8 лет.

«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов. Компания на 33% принадлежит Росимуществу, 25% плюс 1 акция владеет Якутия, еще 8% принадлежит якутским улусам, в свободном обращении находится около 34% бумаг.

На руднике «Алросы» произошел прорыв воды

Политика
Новости

«Единая Россия» опровергла отставку куратора региональных выборов

Ведомости
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Информация о возможной отставке замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководителя управления региональной и технологической работы Андрея Парфенова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе партии.

«Андрей Парфенов работает и продолжит работать на своей должности. Такому авторитетному изданию, как «Ведомости», хотелось бы напомнить о важности проверки информации, полученной от непонятных источников. Пресс-служба партии всегда готова оперативно предоставить СМИ достоверную и актуальную информацию», – подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост, «Ведомостям» рассказывали два близких к администрации президента источника. По словам одного из них, среди обсуждаемых кандидатур на это место рассматривается руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин.

Замена возможна после выборов в регионах 9 сентября, а одним из поводов могут стать итоги голосования в Иркутской области, говорил один из собеседников: именно Парфенов направлял туда своих технологов и на выборы губернатора в 2015 г., которые выиграл коммунист Сергей Левченко, и на выборы областного парламента 2018 г., с которыми у партии тоже проблемы (близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 г. проиграть голосование по партспискам, уступив 1-е место КПРФ). О том, что Парфенова собирались увольнять еще после иркутских выборов 2015 г., говорил и другой человек, близкий к администрации президента: «Но тогда его отстоял [тогдашний секретарь генсовета партии Сергей] Неверов». По словам еще одного близкого к администрации собеседника, вопрос может обсуждаться после 9 сентября и все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».

В то же время близкий к партийному руководству собеседник заверял, что Парфенов никуда не собирается, а слухи о его уходе появляются периодически. Но если это произойдет, партия потеряет хорошего управленца, указывал собеседник. Если Парфенову и уходить, то только в администрацию президента: у него налажена работа с регионами и везде есть связи, отмечает другой партиец. Сам Парфенов заявлял, что никуда не собирается и слухи о его уходе не соответствуют действительности.

Парфенов с 2000 г. участвовал в разных выборах как консультант и технолог, в 2007–2012 гг. работал на ряде должностей в «Единой России», в 2012 г. стал замруководителя исполкома, где возглавил сначала технологическое управление, а затем управление региональной и технологической работы.

Экономика
Новости

Германия может оказать финансовую помощь Турции из-за угрозы новой волны миграции

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Правительство Германии рассматривает возможность оказать Турции финансовую помощь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на немецких и европейских чиновников. Берлин опасается, что кризис турецкой экономики может распространиться на Европу, вызвать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке и привести к новой волне миграции.

«Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию, – сказал WSJ высокопоставленный немецкий чиновник. – У нас нет выбора». Другие европейские страны также заинтересованы в стабилизации турецкой экономики, указывает газета.

Эти планы контрастируют с политикой США в отношении Турции, отмечает WSJ. Белый дом ранее повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции, что способствовало обрушению курса лиры. США могут наложить вето на любой запрос Турции на финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). В этом случае Европе придется помогать Турции самостоятельно.

Два высокопоставленных чиновника из Брюсселя настаивают на необходимости участия в инициативе МВФ. По словам одного из собеседников, среди прочих мер поддержки обсуждаются кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Без участия МВФ для помощи Турции потребуется консолидированное решение стран ЕС, подчеркнули один немецкий и двое европейских чиновников. Однако другой немецкий чиновник предупреждает, что ни у Германии, ни у ЕС без участия МВФ нет достаточных средств для полноценной поддержки Турции.

«Турция должна будет инициировать этот запрос, и только тогда мы сможем обсудить, какую поддержку мы могли бы оказать», – сказал представитель минфина Франции.

Министр экономики Турции в воскресенье заявлял об отсутствии необходимости в немедленной финансовой поддержке. Турецкие чиновники сказали WSJ, что не намерены запрашивать внешней поддержки.

Помимо финансового вопроса любая помощь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны Германии сопряжена с политическими рисками для канцлера Ангелы Меркель, пишет WSJ: опросы показывают, что 72% немцев выступают против какой-либо финансовой помощи Турции. Вместе с тем подобный жест может увеличить напряженность в отношениях Меркель с президентом США Дональдом Трампом, который критиковал власти Германии за излишне либеральную миграционную политику, низкие военные расходы в рамках НАТО и согласие на строительство российского газопровода «Северный поток – 2».

Однако финансовая помощь Турции может стать для Европы неизбежной необходимостью, считает высокопоставленный европейский дипломат в Анкаре. «Мы не можем просто сидеть и смотреть на падение Турции. Миграционное давление и геостратегическая важность, равно как и экономические связи [Турции и Европы], слишком важны», – заключил он

В июне Аргентина, также столкнувшаяся с экономическими проблемами, получила от МВФ кредитную линию в размере $50 млрд.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Бывший президент Польши предложил присудить Сенцову Нобелевскую премию мира

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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса предложил присудить эту награду украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм. Об этом говорится в его заявлении на сайте Польской киноакадемии. Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты премии имеют право выдвигать новых кандидатов.

«Выдвигаю Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира», - написал Валенса. Он отметил, что осужденный режиссер воплотил «все те идеалы», которые руководили им самим. По мнению Валенсы, Сенцов «мирно противостоял аннексии его родного Крыма Россией». Экс-президент Польши отметил присущие украинцу «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 г. приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По версии следователей, украинский режиссер создал в Крыму террористическую группу, участники которой весной 2014 г. подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Согласно материалам дела, они также готовились к другим терактам.

С 14 мая Сенцов объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением. Продолжать голодовку осужденный пообещал до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам».

Финансы
Новости

НПФ увеличили доходность от управления пенсионными накоплениями

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Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от инвестирования пенсионных накоплений в I квартале выросла до 8,1%, говорится в обзоре ЦБ. Годом ранее она составила 4,9%. Доходность от размещения пенсионных резервов выросла до 9,7% против 2,4% годом ранее.

«Рост средневзвешенной доходности НПФ наблюдался на фоне роста индексов фондового рынка с учетом того, что около 80% вложений средств пенсионных накоплений и резервов приходится на фондовые инструменты», – указывает регулятор. Доходность ВЭБа (управляет основной частью пенсионных накоплений ПФР) по расширенному инвестпортфелю составила 7,9%, по портфелю госбумаг – 11,4%.

Пенсионные накопления НПФ увеличились на 164,4 млрд руб. до 2,6 трлн руб. Это произошло во многом благодаря переводам средств из ПФР по итогам переходной кампании 2017 г. Потери россиян, которые досрочно перевели свои средства из ПФР в НПФ, составили 33,9 млрд руб.

Количество застрахованных лиц, формирующих свои накопления в НПФ, выросло на 8% благодаря переходам из ПФР и на конец марта достигло 37,1 млн человек.

Общий объем пенсионных накоплений и резервов НПФ и ПФР за первый квартал увеличился на 1,2% до 5,6 трлн руб., что составило 6% ВВП.

Политика
Новости

Путин уволил 15 генералов силовых ведомств и МЧС

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных – заместитель руководителя МЧС Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СКР.

Аксенов стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям 2 февраля 2017 г. Указом президента освобожден от должности начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Кадровые изменения в руководстве МЧС произошли после назначения на пост министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, сменившего на этом посту Владимира Пучкова, руководившего МЧС с мая 2012 г., отмечает ТАСС.

Следом президент назначил новых руководителей структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, руководителей региональных управлений СКР в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Путин выступит с обращением по пенсионной реформе в полдень среды

Ведомости
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Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знают, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас. Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.

Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме – оно пройдет не ранее конца сентября – можно ожидать нескольких высказываний президента по этой теме на разных площадках, утверждали собеседники.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время глава государства отметил, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.

Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждый два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

«Транснефть» отчиталась о снижении прибыли в первом полугодии

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Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 г. по МСФО составила почти 92,1 млрд руб., сообщается в отчетности трубопроводной монополии.

Это на 19% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Тогда «Транснефть» заработала 133,9 млрд руб. чистой консолидированной прибыли. Выручка компании за полгода выросла на 6% до 463,3 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 13% до 121,4 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 3,3% до 208,3 млрд руб.

Ранее «Транснефть» сообщила, что полностью избавилась от валютного долга, в том числе погасила еврооблигации и заплатила по китайскому долгу.

По итогам 2017 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО уменьшилась на 17,6% до 192 млрд руб.

Бизнес
Новости

Четвертый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

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Еще один участник «лондонского списка», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, вернулся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей. Речь идет о предпринимателе Алексее Кузнецове. Он стал четвертым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка.

«28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" – генеральный директор ООО "КЦ Агро-информ" Алексей Кузнецов», – говорится в сообщении. Ранее ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В пресс-релизе уточняется, что в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем бизнесменам из списка.

В начале февраля бизнес-омбудсмен подготовил список из 16 предпринимателей, которые были вынуждены уехать в Великобританию и другие страны, скрываясь от российского суда. Титов уточнял, что все они хотят вернуться в Россию. Он попросил российского президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска этих предпринимателей. Он также призвал изменить им заочно избранные меры пресечения в виде заключения под арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Кремль получил этот список и изучит его совместно с силовыми структурами. Позже президент Путин поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.

Собчак передала Путину список политзаключенных

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