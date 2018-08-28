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WSJ узнала о планах Aston Martin стать публичной компанией

Производитель автомобилей – британская компания Aston Martin осенью разместит свои акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официально компания объявит о своих планах 29 августа. Планируется, что в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд, отмечает издание. Сделка, по данным издания, пройдет до конца года.

Издание напоминает, что спортивные автомобили Aston Martin предпочитает «британский суперагент 007» Джеймс Бонд. Автомобили этой марки появлялись во многих фильмах бондианы. Aston Martin DB5 – личная машина Бонда в фильмах «Золотой глаз» (1995 г.), «Завтра не умрет никогда» (1997 г.), «И целого мира мало» (1999 г.) и др. Автомобиль DB10 этого бренда появляется в том числе в последней части серии – «007: Спектр» (2015 г.).

Производственная база компании расположена в городе Гейдон в британском графстве Уорикшир. В июне компания представила в Нью-Йорке новый флагманский спорткар – DBS Superleggera. В линейке моделей он сменит Vanquish S. Стоимость купе DBS Superleggera составит почти $305 000, писало агентство Bloomberg. Ожидается, что спорткар будет конкурировать с Ferrari 812 Superfast.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что британский производитель престижных спортивных автомобилей может быть оценен в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,8 млрд) в ходе IPO. Источники агентства отмечали, что руководство Aston Martin провело предварительные консультации с советниками, в ходе которых обсуждалась оценка компании, сопоставимая с капитализацией Ferrari.

Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей после того, как в октябре 2015 г. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн) итальянского производителя спорткаров. В результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Ferrari привлекло $893 млн.

Aston Martin представил новый спорткар