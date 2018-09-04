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«Новатэк» привлечет китайских инвесторов в судоходный бизнес

«Новатэк» нашел китайских партнеров для развития созданной им в мае судоходной компании для грузовых перевозок «Морской арктический транспорт» (МАТ) - это COSCO и Фонд Шелкового пути (ФШП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, компания готовится подписать соглашение о партнерстве на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Четвертой стороной в соглашении будет «Совкомфлот».

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, в рамках договоренности предлагается закрепить намерения о финансировании и реализации новых логистических маршрутов круглогодичной транспортировки углеводородов по Севморпути в страна АТР, а также организацию транзита между Азией и Западной Европой. Также соглашение предполагает приоритет в размещении заказов на строительство судов на верфях Китая и России.

Контроль в МАТ останется за российскими компаниями, максимальная доля COSCO и ФШП будет ограничиваться 49,99%, говорит собеседник газеты. При этом китайские партнеры предоставят большую часть заемных денег на строительство арктического флота.

«Новатэк» не смог предоставить оперативный комментарий. В «Совкомфлоте» отказались обсуждать проект.

О создании транспортной компании — ООО «Морской арктический транспорт» - «Новатэк» сообщил 18 мая. Как пояснял «Новатэк», МАТ создается для оптимизации затрат и наращивания компетенций арктического мореплавания.