ФАС упрекнула «Победу» за использование ее претензий для повышения цен
Авиакомпания «Победа», ранее повысившая минимальный тариф на провоз 10 кг багажа, воспользовалась предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). К такому выводу пришло московское управление ФАС, говорится в его сообщении.
В понедельник, 3 сентября, «Победа» сообщила, что с 4 сентября повысит с 499 до 777 руб. минимальную цену провоза багажа весом 10 кг. Компания объясняла, что «вынуждена увеличить минимальный тариф» из-за требований управления Федеральной антимонопольной службы Москвы.
Ранее оформить багаж весом 10 кг за 499 руб. пассажиры могли только через сайт «Победы». При оформлении через сайты агентств или уже в аэропорту пассажир платил 1000 руб. за одно место багажа весом до 10 кг. Еще одно условие акции – цена 499 руб. распространялась только на одно место багажа на каждую бронь. Это вызвало претензии службы, которая увидела в действиях авиакомпании «признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа» и потребовала устранить нарушения.
Компания не уведомляла службу об исполнении предупреждения, заявило во вторник УФАС. «С учетом сказанного такие действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС», – указывается в пресс-релизе.