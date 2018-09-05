Бизнес

Новости

Единственный в России производитель БМП подал два иска к «Тракторным заводам»

ОАО «Курганский машиностроительный завод», единственный в России производитель боевых машин пехоты, подал два иска к концерну «Тракторные заводы», в структуру которого он входит, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований - 2,7 млрд руб. Оба заявления поступили в Арбитражный суд Москвы 4 сентября. Другие подробности в карточках дел не приводятся.

Курганмашзавод – один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, сообщается на его сайте. Завод производит также продукцию гражданского назначения – коммунально-строительные машины, гусеничные транспортные машины и автомобильные прицепы.

«Тракторные заводы» – крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2010 г. предприятие переживает финансовые трудности, все попытки финансового оздоровления закончились безрезультатно. Осенью прошлого года «Тракторные заводы» по поручению правительства были переданы в операционное управление «Ростеху». Совокупные долги концерна превышают 100 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Крупнейший кредитор «Тракторных заводов» - Внешэкономбанк. Совокупные долги концерна перед ВЭБом превышают 84 млрд руб. (активы КТЗ в залоге у ВЭБа). В конце 2017 г. суд по иску Внешэкономбанка ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. В августе процесс приостановили в связи с тем, что стороны договорились о реструктуризации долга. Председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк уступит долг «Тракторных заводов» по рыночной стоимости с дисконтом «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия.