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Бизнес / Промышленность

«Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» перед ВЭБом с дисконтом

Долг номинальной стоимостью 84 млрд рублей будет передан за 5,4 млрд рублей
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Долг концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) перед ВЭБом будет передан госкорпорации «Ростех» по рыночной оценке, с дисконтом, следует из заявления председателя банка развития Игоря Шувалова (его цитирует «Интерфакс»). «Мы передаем «Ростеху» все права требования, которые есть у Внешэкономбанка, и затем уже сам «Ростех» будет определять всю судьбу активов, которые входят в группу КТЗ», - добавил он.

По его словам, военными активами будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», - заключил Шувалов.

«Мы пока не видели протокол и не обладаем исчерпывающей информацией о принятых решениях. Но безусловно рассчитываем, что решения ВЭБ будут способствовать комфортному выходу из кризисной ситуации и принципиально не изменят суть сделки, - комментирует представитель «Ростеха». - «Ростех» и ВЭБ заинтересованы в сохранении социальной стабильности и экономическом оздоровлении КТЗ».

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