Безопасность и право
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Армии нужны новые танки

Минобороны возобновило покупку танков Т-90

Это должно помочь и их поставкам на экспорт, считают эксперты

Общий объем контрактов, подписанных Минобороны на проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2017», достиг 170 млрд руб., заявил в четверг журналистам замминистра обороны Юрий Борисов. Всего с 17 предприятиями подписано 23 контракта и дополнительных соглашения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике