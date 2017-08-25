Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Армии нужны новые танки
Минобороны возобновило покупку танков Т-90
Это должно помочь и их поставкам на экспорт, считают эксперты
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Минобороны возобновило покупку танков Т-90
С. Николаев / Ведомости
Общий объем контрактов, подписанных Минобороны на проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2017», достиг 170 млрд руб., заявил в четверг журналистам замминистра обороны Юрий Борисов. Всего с 17 предприятиями подписано 23 контракта и дополнительных соглашения.
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