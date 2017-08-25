Безопасность и право

«Терминатор» на службе Минобороны: какие танки закупила армия

Министерство потратило 24 млрд рублей на новую технику
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sedmoi1969
11:50 25.08.2017
вояки ,развлекаются на мои налоги. /Эд. Эсперанто/
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