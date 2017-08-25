«Терминатор» на службе Минобороны: какие танки закупила армия

Максим Стулов / Ведомости

Кроме того, судя по сумме, речь может идти о закупке батальонного комплекта (31 танк) танков Т-90М. Танки Т-90 нового производства не закупались Вооруженными силами с 2011 г. Закупка новых танков Т-90М произошла после окончания работы по созданию этой модификации



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