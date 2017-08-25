«Терминатор» на службе Минобороны: какие танки закупила армия
Министерство потратило 24 млрд рублей на новую технику
Минобороны потратило 170 млрд руб. на новые контракты на форуме военной техники в Кубинке. Из них пять контрактов с «Уралвагонзаводом» на сумму 24 млрд руб. предусматривают закупку боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Ранее объявлялось, что БМПТ будет закуплено 10 единиц, напоминает редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов
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Кроме того, судя по сумме, речь может идти о закупке батальонного комплекта (31 танк) танков Т-90М. Танки Т-90 нового производства не закупались Вооруженными силами с 2011 г. Закупка новых танков Т-90М произошла после окончания работы по созданию этой модификации
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Контракт с «Уралвагонзаводом» предусматривает также модернизацию имеющихся танков Т-72...
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...и модернизацию Т-80
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Закупка Т-90М для российской армии важна в маркетинговых целях и послужит продвижению его экспортной модификации Т-90СМ (на фото), уточняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Ранее сообщалось, что переговоры о поставке 146 танков Т-90СМ ведутся с Кувейтом, эта последняя модификация Т-90 продвигается также для индийской армии
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