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Основатель Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы компании

Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма сообщил, что с 10 сентября перестанет возглавлять компанию. При этом он сохранит место в совете директоров Alibaba и останется советником руководства. Как сообщает The New York Times, Ма займется благотворительностью и образовательными проектами.

В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября, в Китае празднуют День учителя. До основания Alibaba Ма был учителем английского языка.

Как отмечает издание, Ма решил уйти на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а государственные предприятия все чаще вмешиваются в работу частных компаний. Бизнесмен назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».

Ма уходит из компании постепенно: он оставил пост генерального директора Alibaba еще в 2013 г. Предприниматель владеет 6,4% акций Alibaba, отмечает издание. Состояние миллиардера оценивается в $36,6 млрд.

Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиа-активах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета The South China Morning Post.

В прошлом месяце Alibaba сообщила о 60-процентном увеличении квартальных продаж, даже на фоне падения прибыли. Годовой доход компании составляет около 250 млрд юаней, или $40 млрд.

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