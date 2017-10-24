Чемоданы Джека Ма

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Наш план озвучил все тот же Джек Ма: думайте о своих проблемах, сказал он Е. Разумный / Ведомости

Есть слова, которые напоминают чемоданы: у каждого путешественника в чемодане лежит что-то свое, уникальное. Выражение «слово-чемодан» любил использовать Марвин Мински, один из основоположников теории искусственного интеллекта (ИИ), и именно словосочетание «искусственный интеллект» можно назвать одним из самых ярких примеров словесных чемоданов. Каждый «складывает» в него что-то свое.

Например, финансист прежде всего представит себе технологии высокочастотного трейдинга и автоматической обработки кредитных заявок. Врач – систему компьютерной диагностики снимков. Юрист – робота, консультирующего клиентов и выполняющего умный поиск по документам. Для геймера ИИ – это, конечно, компьютерный соперник. Ну а для многих людей ИИ до сих пор олицетворяет система «Скайнет» из фильма «Терминатор».