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Павел Кантышев|Маргарита Папченкова
Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Беспилотники выезжают на улицу

Автомобили без водителей могут появиться на трассах общего пользования

Такую инициативу обсуждают в «Сколково» и рассмотрит правительство

В России могут быть созданы специальные территории для тестирования беспилотного транспорта, сообщил «Ведомостям» председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов и подтвердил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков, курирующий в АСИ тему беспилотников. Речь идет о достаточно больших зонах, включающих в себя дороги общего пользования, говорят собеседники «Ведомостей». Песков добавляет, что в этих зонах у беспилотников будет свой правовой статус.

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