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Alibaba опровергла сообщения об уходе основателя компании на пенсию

Представитель китайского интернет-ритейлера Alibaba опроверг сообщения о том, что основатель и генеральный директор компании Джек Ма решил уйти на пенсию 10 сентября. Слова миллиардера об уходе из компании были вырваны из контекста и являются «фактически неправильными», заявил представитель Alibaba газете South China Morning Post.

В субботу газета The New York Times со ссылкой на слова Джека Ма сообщила, что основатель Alibaba 10 сентября перестанет возглавлять компанию. По данным издания, Ма, которому в понедельник исполнится 54 года, уходит на пенсию, чтобы заняться благотворительностью и образовательными проектами.

По словам представителя Alibaba, эти утверждения являются неверными. Ма останется гендиректором компании и только через некоторое время расскажет о своих планах по передаче руководства Alibaba. Представитель добавил, что в понедельник, на мероприятии по случаю дня рождения миллиардера, он расскажет о своих планах по управлению компанией на ближайшие 10 лет.

Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета South China Morning Post.

Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.

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