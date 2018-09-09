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Alibaba опровергла сообщения об уходе основателя компании на пенсию

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Представитель китайского интернет-ритейлера Alibaba опроверг сообщения о том, что основатель и генеральный директор компании Джек Ма решил уйти на пенсию 10 сентября. Слова миллиардера об уходе из компании были вырваны из контекста и являются «фактически неправильными», заявил представитель Alibaba газете South China Morning Post.

В субботу газета The New York Times со ссылкой на слова Джека Ма сообщила, что основатель Alibaba 10 сентября перестанет возглавлять компанию. По данным издания, Ма, которому в понедельник исполнится 54 года, уходит на пенсию, чтобы заняться благотворительностью и образовательными проектами.

По словам представителя Alibaba, эти утверждения являются неверными. Ма останется гендиректором компании и только через некоторое время расскажет о своих планах по передаче руководства Alibaba. Представитель добавил, что в понедельник, на мероприятии по случаю дня рождения миллиардера, он расскажет о своих планах по управлению компанией на ближайшие 10 лет.

Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета South China Morning Post.

Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
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СК возбудил дело против зампреда участковой комиссии в Улан-Удэ

Ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя избирательной комиссии одного из участков для голосования в Улан-Удэ, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии. Его обвиняют в фальсификации бюллетеней для голосования.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного на территории Железнодорожного района города Улан-Удэ», - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 9 сентября 2018 г. подозреваемый внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки о голосовании за одну из политических партий. Затем он положил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову сообщило, что бюллетени были заполнены в пользу партии «Единая Россия». По ее словам, обвиняемого ждет «уголовная статья».

Сегодня в Республике Бурятии проходят выборы депутатов народного хурала шестого созыва. В них приняли участие 12 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко», КПРФ, «Трудовая партия России», «Защитники отчества», «Гражданская платформа», «Аграрная партия России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия».

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Политика
Новости

Явка на выборах мэра Москвы к 18 часам оказалась ниже, чем пять лет назад

Ведомости
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На выборах мэра Москвы к 18.00 проголосовали 23,63% избирателей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Московскую городскую избирательную комиссию. На прошлых выборах мэра города в 2013 г. к этому времени явка составляла 26,5%.

В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей. Активнее всего москвичи голосуют в Молжаниновском районе (36,97%), районе Старое Крюково (35,24%) и в районе Восточный (34,25%). Самые низкие показатели явки зафиксированы в Южнопортовом районе (16,23%), в районе Ховрино (15,53%) и в Гагаринском районе (14,82%).

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

В единый день голосования в Москве и ряде других городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В столице акция была не согласована с властями и завершилась задержаниями. Также участники акции были задержаны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Томске и других городах.

Политика
Новости

МВД назвало количество задержанных на акциях протеста в Москве и Петербурге

Ведомости
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МВД России объявило количество задержанных на акциях протеста в единый день голосования 9 сентября - их «около 100 человек».

Эту цифру около 18.00 мск в воскресенье назвал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев. «У нас в Санкт-Петербурге задержано около 100 человек и в Москве несколько человек за нарушения законодательства», - передало слова Валяева агентство ТАСС. Он уточнил, что речь идет о задержанных на несанкционированных акциях.

Данные МВД существенно расходятся с данными независимых наблюдателей о задержаниях на акциях противников пенсионной реформы. Так, ресурс-интегратор «ОВД-инфо» приводит информацию о 24 задержанных в Петербурге и о девятерых в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции в Петербурге. Официальной оценки количества задержанных до заявления Валяева не было.

9 сентября в России проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста, к которым призвал оппозиционер Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями. Наиболее массовыми акции стали в столицах: в Москве и Санкт-Петербурге в них принимают участие несколько тысяч человек.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы

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Политика
Новости

Жириновский ударил протестующего на акции в Москве

Ведомости
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходит организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста.

Протестующие спросили депутата о том, как он относится к пенсионной реформе. Жириновский ответил, что он и его партия голосовали против нее, а в реформе виноваты коммунисты. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России проходят акции против повышения пенсионного возраста. Митинги не согласованы с властями, есть задержанные. Больше всего задержанных в Екатеринбурге (около 100), Санкт-Петербурге (от 50 до 100, по разным данным), Омске (44 человека).

Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге

Политика
Новости

Мосгоризбирком сообщил данные о явке на выборах мэра Москвы

Ведомости
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На выборах мэра Москвы к 15.00 проголосовали 17,39% избирателей, по данным Московской городской избирательной комиссии. На прошлых выборах главы города в 2013 г. явка к этому времени составляла 18,55%. Избирательные участки продолжат работать до 22.00 мск.

Явка на «дачных» участках к 15.00 составила более 42%. В этом году избирательные участки организованы на 209 точках вне Москвы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. На них голосуют москвичи, которые не успели вернуться в город с дачных участков.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября, за исключением ситуации в Бурятии, не зафиксировано. Она напомнила о случае в Улан-Удэ, где члены участковой комиссии выезжали в изолятор временного содержания с семью бюллетенями для голосования, которые были «заполнены в пользу партии «Единая Россия».

Политика
Новости

Полиция оценила число участников акции против пенсионной реформы в Москве

Ведомости
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В несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве принимают участие около 2000 человек, сообщает столичный главк МВД. «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении полиции. О числе задержанных не сообщается.

Акция против повышения пенсионного возраста, организованная Алексеем Навальным, началась в 14.00 мск. «ОВД-инфо» сообщает о пяти задержанных. Задержания носят точечный характер, сотрудники правоохранительных органов, выстроившись в линию, оттесняют протестующих с проезжей части.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Акции в воскресенье проходят также в Санкт-Петербурге и других городах России, во многих из них митинги тоже были не согласованы с властями. Больше всего задержанных в Омске (44 человека, по данным «ОВД-инфо») и Томске (25 человек). В Петербурге, по последним данным, задержано около 80 человек, сообщает «Бумага».

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

В Москве на акции против повышения пенсионного возраста начались задержания

Ведомости
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На Пушкинской площади в Москве начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей». Акция против повышения пенсионного возраста в столице, организованная Алексеем Навальным, не согласована с властями. Сколько всего человек были задержаны, пока не сообщается, задержания носят точечный характер.

Полиция просит протестующих разойтись, поскольку акция не согласована и является нарушением общественного порядка. «В случае неповиновения законным требованиям полиции вы будете привлечены к административной ответственности», — объявляют полицейские в рупор. Сотрудники правоохранительных органов выстроились в линию напротив протестующих.

Люди скандируют «Мы здесь власть», «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Один за всех и все за одного», «Россия без Путина», «Правительство в отставку», «Путин — вор». У памятника Пушкину стоят молодые люди с плакатами.

В Санкт-Петербурге также проходит не согласованная с властями акция против повышения пенсионного возраста. Как передает телеканал «Дождь», полиция выборочно задерживает людей на акции. Сколько всего задержано, пока неизвестно. Кто-то бросил дымовую шашку.

Ранее акции прошли во многих других российских городах, в некоторых мероприятия тоже были не согласованы. Больше всего задержанных в Омске — более 40 человек.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

Финансы
Новости

Сбербанк предложит пенсионерам скидки

Ведомости
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Сбербанк намерен предлагать банковские продукты со скидкой для пенсионеров, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» президент банка Герман Греф.

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров, будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста», – сказал Греф (цитаты по ТАСС).

Комментируя запланированное в России повышение пенсионного возраста, Греф подчеркнул, что «эта мера направлена на долгосрочное и стабильное повышение жизненного уровня пенсионеров». По его словам, «те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки».

Одобренный в первом чтении Госдумой правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 г. и 65 лет для мужчин к 2028 г. Президент Владимир Путин внес поправки ко второму чтению законопроекта, которые, в частности, предусматривают повышение пенсионного возраста для женщин только до 60 лет, сохранение налоговых льгот для действующих пенсионных возрастов и другие послабления пенсионной реформы.

Как живется пенсионерам в разных странах

Политика
Новости

На Ямале вступил в должность самый молодой губернатор России

Ведомости
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Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье утвердили губернатором Дмитрия Артюхова. По итогам тайного голосования кандидатуру врио главы региона поддержали 14 депутатов, за его соперников Александра Голубенко и Виталия Лагутина отдали голоса двое и один парламентарий соответственно. Один бюллетень признан недействительным.

В Салехарде после голосования состоялась церемония инаугурации губернатора, передает «Интерфакс-Урал». 30-летний Артюхов стал самым молодым действующим руководителем региона в России.

Артюхов ранее занимал пост вице-губернатора ЯНАО. Он был назначен врио губернатора 29 мая этого года в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.

Артюхов уроженец Ямала, по образованию экономист, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 г. работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2012 г. – в резерве управленческих кадров региона, с 2014 г. – помощник губернатора. Курировал взаимодействие с «Реновой» Виктора Вексельберга по проектам аэропорта Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также проект железной дороги «Северный широтный ход». Заместителем губернатора по экономике Артюхов стал в 2016 г. Отец Дмитрия Артюхова – Андрей Артюхов – первый зампред областной думы Тюменской области, руководитель фракции «Единая Россия», бывший директор Новоуренгойского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета.

В ЯНАО, в отличие от большинства российских регионов, где губернаторов выбирают прямым голосованием населения, глава утверждается местным парламентом. Артюхов, Голубенко и Лагутин были предложены законодательному собранию в качестве кандидатов на губернаторский пост президентом Владимиром Путиным.

Законодательные поправки об отмене прямых выборов губернатора были одобрены законодательным собранием ЯНАО осенью 2014 г. ЯНАО вместе с Ханты-Мансийским автономным округом входит в Тюменскую область – сложносоставной регион.

Самые молодые губернаторы России на момент их назначения

Политика
Новости

Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса бюллетеней на участке в Москве

Ведомости
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В Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы поступило фальсифицированное видео о вбросе на одном из столичных избирательных участков, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

На видео показано, как якобы председатель участковой избирательной комиссии вбрасывет в урну бюллетени на участке № 2342. «Мы вывели на экран этот участок, и там видно, что это не участок 2342: другое расположение столов, другая организация пространства. Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр», – отметил Венедиктов.

«Мы столкнулись с намеренной фальсификацией. Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить», – заключил Венедиктов.

Он добавил, что кандидаты в мэры Москвы не направили своих наблюдателей на три столичных избирательных участка, где присутствуют лишь по одному наблюдателю от Общественной палаты. «Кандидаты и партии переложили на плечи Общественной палаты наблюдение. Это безобразие, мы будем об этом говорить с кандидатами», – подчеркнул Венедиктов.

Явка на выборах мэра Москвы к 10.00 составила 2,61%. На загородных избирательных участках к этому моменту проголосовали 6,76% избирателей.

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра