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Суд в Австрии подтвердил права России на бренды «Столичная» и «Московская»

Апелляционный суд Линца (Австрия) подтвердил права России в лице «Союзплодоимпорта» на товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Австрии, сообщается на сайте предприятия. По данным компании, оспаривавшая это право Spirits International B.V. не сможет обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и обязана возместить ущерб, нанесенный «Союзплодоимпорту» из-за незаконного использования товарных знаков. Сумма ущерба не уточняется.

В январе этого года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право «Союзплодоимпорта» на бренды «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International B.V. Однако решение распространялось только на страны Бенилюкса. В сообщении «Союзплодоимпорта» сказано, что решение австрийского суда подтверждает выводы, сделанные голландскими судами, и является обязательным для судов остальных стран ЕС. Компания также считает, что это может поспособствовать возврату прав на товарные знаки компании и в других странах мира.

Марки «Столичная» и «Московская» входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта» наряду с водкой «Русская», «Кубанская», «Лимонная», шампанским «Советское» и еще 11 брендами. Спор вокруг товарных знаков идет с начала 2000-х гг. В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Spirits International государству, которое передало «Союзплодоимпорту» право распоряжаться брендами. В других странах право на спорные водочные бренды принадлежало Spirits International B.V. В связи с этим «Союзплодоимпорт» инициировал судебные разбирательства.

Spirits International входит в международную группу компаний SPI Group, занимающихся производством и продажей алкогольных напитков, а также недвижимостью и сельским хозяйством. В 1997 г. ее основал российский бизнесмен Юрий Шефлер на базе ЗАО «Союзплодимпорт». По данным журнала Forbes, выручка SPI Group в 2016 г. составила $483 млн. Состояние Юрия Шефлера оценивается в $1,5 млрд, он занимает 67-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России - 2018».