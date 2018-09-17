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Heineken сменила гендиректора российского подразделения

Пивоваренный концерн Heineken сменил гендиректора российского подразделения. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «C 1 cентября 2018 г. российское подразделение голландской пивоваренной компании Heineken возглавил Баудевайн Хаарсм. На этой должности Баудевайн Хаарсм сменил Этьена Страйпа, назначенного гендиректором Heineken в Мексике – одного из самых крупных рынков в мире для компании», – отмечается в сообщении.

До назначения гендиректором российского подразделения Баудевайн Хаарсм возглавлял подразделение Восточной и Западной Африки. За несколько лет его руководства операционные компании данного региона достигли двузначного роста выручки и прибыльности, утверждается в пресс-релизе.

«Зная Россию еще с 90-х годов, когда я побывал здесь впервые, и немного владея русским языком, я очень рад, что мне представилась возможность вернуться в эту уникальную страну и возглавить столь непростой для пивоваренной отрасли рынок», — приводятся в сообщении слова Хаарсма. По его словам, ему предстоит приумножить успехи компании, достигнутые под руководством Страйпа.

Голландская Heineken — второй по величине в мире производитель пива. В России первым активом Heineken был петербургский завод «Браво интернэшнл», компания приобрела его в 2002 г. В портфеле Heineken на российском рынке такие бренды, как Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также региональные марки «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», «Окское». В первом полугодии 2018 г. продажи компании в России увеличились более чем на 10%. Рост был обеспечен хорошим результатам в сегменте недорогого пива, а также сохранением положительной динамики в премиальном сегменте.