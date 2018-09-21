Бизнес

Новости

Первый штат в США ограничил использование пластиковых трубочек для коктейлей

Один из американских штатов впервые ввел ограничения на использование пластиковых трубочек для коктейлей. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал соответствующий законопроект, передает Associated Press. Новый закон вступит в силу с 2019 г. «Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия», — заявил Браун. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в стране ежегодно производится около 30 млн тонн пластиковых изделий, значительная часть которых не подвергается вторичной переработке.

Со следующего года ресторанам запрещено подавать напитки с пластиковыми соломинками. Однако официанты смогут предоставить клиенту трубочку в случае просьбы. В случае несоблюдения нового закона ресторанам будут выносить предупреждения. После двух предупреждений каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом в размере $25. Общая сумма штрафов за год не должна превышать $300. При этом рестораны быстрого питания не подпадают под действие закона.

Как отмечает AP, Калифорния активно ведет борьбу с использованием одноразовых изделий из пластика. Ранее два американских города - Сан-Франциско и Сиэтл — полностью отказались от использования пластиковых трубочек.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки