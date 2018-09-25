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«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в черный список дебоширов

«Аэрофлот» внес первых трех пассажиров в черный список за дебош на борту. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет о двух пассажирах, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата и в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении, а также о пассажире рейса Москва — Уфа, против которого было возбуждено дело по ст. 213 УК («Хулиганство»). Последний, сообщил гендиректор авиакомпании, «не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж».

Внесение в черный список еще четверых пассажиров находится на рассмотрении, рассказал Савельев.

Все фигуранты черного списка не смогут летать год только авиакомпанией «Аэрофлот», отметил гендиректор: на остальные компании группы это не распространяется, поскольку закона об объединении черных списков перевозчиков нет.

Российские авиакомпании с 4 июня 2018 г. получили право составлять черные списки пассажиров, фигурантам которых запрещено год летать ее рейсами. Основанием для внесения в этот перечень является невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 КоАП), хулиганство на борту (ст. 213 УК), совершение действий, угрожающих безопасности эксплуатации воздушного судна (ст. 267.1 УК).

Авиакомпания не может отказать в перелете, если ее рейсы являются единственным способом, которым пассажир может вернуться на родину. Также исключением из правила являются случаи, когда пассажиру необходимо выехать на лечение, или на похороны родственника, или для сопровождения пассажира-инвалида.