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Следственный комитет возбудил дело против «Фармасинтеза» из-за неуплаты налогов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении производителя лекарств АО «Фармасинтез». Об этом говорится в сообщении Следственного управления СКР по Иркутской области.

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). «В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб в размере около 190 млн руб.», — отмечается в сообщении.

По информации следствия, с 2013 по 2014 г. лица, действующие от имени «Фармасинтеза», завышали затраты на покупку лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования компаний-посредников, зарегистрированных в офшорных зонах. Посреднические фирмы фактически не осуществляли поставку товаров.

«Отражение указанных фиктивных сведений о размерах затрат, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья, в бухгалтерском учете предприятия и в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2013 и 2014 гг. привело к занижению суммы налога на прибыль организации в размере 187 850 005 рублей», — говорится в сообщении СКР.

Помимо этого, следствие считает, что «Фармасинтез» неправомерно получил налоговые вычеты по НДС по контрагенту ООО «Регион стройсервис». Эта компания фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность с «Фармасинтезом». «Использование фиктивного документооборота с указанной организацией позволило АО "Фармасинтез" заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на 1 191 315 руб.», — добавили в пресс-службе СКР.

«Фармасинтез» является крупнейшим российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и антибиотиков. Всего компания производит около 115 наименований лекарств. Выручка компании по РСБУ в 2017 г. составила 10,25 млрд руб., чистая прибыль — 2,21 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» на 30 июня, 20% уставного капитала АО «Фармасинтез» владеет Викрам Сингх Пуния, о других совладельцах информации нет.