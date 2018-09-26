Бизнес

Новости

Авиакомпания I Fly второй раз за квартал сменила гендиректора

Российская чартерная авиакомпания I Fly второй раз за квартал сменила гендиректора. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

В сентябре гендиректором авиаперевозчика был назначен Кирилл Романовский. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 25 сентября. До Романовского компанию возглавлял Юрий Никифоров. Его назначили гендиректором I Fly в конце июля.

С середины 2016 г. гендиректором I Fly был Евгений Филатов. В начале июля Мещанский районный суд Москвы арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (более 1 млн руб.) в составе организованной группы или по предварительному сговору. Филатову грозит до 15 лет лишения свободы. «Об уголовном деле мы узнали буквально на днях, но с чем оно связано, точно пока неизвестно», — говорил в день ареста коммерческий директор туроператора Tez Tour Александр Буртин. Он предполагал, что обвинения против Филатова связаны «с какими-то старыми эпизодами, еще до его назначения гендиректором авиакомпании».

Через три дня после ареста Филатова Мещанский суд Москвы по тому же делу арестовал замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

I Fly занимается чартерными перевозками, в том числе в интересах Tez Tour. В январе — мае авиакомпания перевезла около 300 000 пассажиров (17-е место в России), в ее парке, по данным Росавиации, шесть дальнемагистральных Airbus 330 и три среднемагистральных лайнера — два A319 и один Boeing 757. Авиакомпания на 25% принадлежит Буртину, на 66% — его сыну Ивану Буртину через ООО «Галактика м». С марта 2018 г. 9% принадлежит российской структуре китайского туроператора Joy Tour Global.