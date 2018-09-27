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Россия и Пакистан подписали меморандум о строительстве морского газопровода

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский и его пакистанский коллега Шер Афган-Хан подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве морского трубопровода. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

Речь идет о строительстве морского газопровода, по которому газ будет поставляться из Ирана в Индию. Он пройдет по территории этих двух стран и Пакистана. В прошлом году президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран договорился с иранским коллегой Хасаном Рухани о том, что «Газпром» построит часть этого газопровода.

Длина трубопровода составит около 1200 км с учетом отвода, часть маршрута может пройти по дну Персидского залива. Строительство трубы может начаться уже в 2019 г., в проекте принимают участие индийская и пакистанская компании.

Подписанный в четверг меморандум «предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии», говорится в сообщении Минэнерго.

Индия считается одним из самых перспективных рынков газа. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2025 г. потребление газа в этой стране может превысить 100 млрд куб. м, из которых около 60 млрд куб. м будет приходиться на импорт.

После подписания меморандума Яновский отметил, что сотрудничество между Россией и Пакистаном не ограничивается проектом морского трубопровода. Страны также обсуждают строительство газопровода «Север — Юг». Кроме того, по словам Яновского, перспективным направлением взаимодействия может стать проект поставок сжиженного природного газа на рынок Пакистана.