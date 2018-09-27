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Украина ввела санкции против российских транспортных компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с минэкономразвития страны ввели санкции против некоторых российских транспортных компаний, сотрудничающих с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении ведомства перечислены только три российские компании: «РЖД логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер». Однако ограничения введены и против «других субъектов хозяйствования РФ». Названия и число всех российских компаний, против которых введены санкции, СБУ не приводит.

«Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила. Они причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Это наносит существенные убытки экономике Украины», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, перечисленные компании в течение 2018 г. заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни», — утверждается в сообщении.

СБУ пояснила, что введенные санкции предусматривают блокирование активов российских компаний, ограничение их торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины. В будущем эти компании не смогут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на Украине, отметили в СБУ.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины 21 сентября предложило ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в Крыму.