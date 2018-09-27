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МЧС назвало возможную причину пожара на ярославском НПЗ

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославле, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По словам представителя ведомства, пожар на территории завода потушен. Площадь возгорания составила около 40 кв. м.

Представитель компании «Славнефть-ЯНОС» подтвердил агентству, что пожар ликвидирован, ведется охлаждение оборудования. По его словам, пострадавших нет. «Работа установки, где произошло возгорание, остановлена, остальные работают в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что пожар могло спровоцировать короткое замыкание в оборудовании установки. Основа установки, по предварительным данным, не пострадала и подлежит восстановлению.

Представитель Министерства энергетики сообщил «Ведомостям», что ведомство оповещено о пожаре на ярославском НПЗ. Он добавил, что компания «Славнефть-ЯНОС» выясняет причины случившегося.

Ранее сообщалось, что на ярославском НПЗ произошел пожар, которому был присвоен третий ранг сложности. Как рассказал «Ведомостям» представитель предприятия, горела установка каталитического крекинга. Очевидцы в Ярославле сообщали, что огонь был виден с балконов домов на расстоянии нескольких километров, чувствовался запах нефти.

Ново-ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г., сообщается на его сайте. С 1995 г. предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Ярославский НПЗ — третий в России по производству, в прошлом году завод переработал 15,5 млн т нефти.