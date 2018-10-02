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Бизнес
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Орешкин предложил распространить налог для самозанятых на семейный бизнес‍

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Минэкономразвития предложило распространить налоговый режим для самозанятых на семейный бизнес. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

Чиновник пояснил, что под этот налог на первом этапе будут попадать только те, кто работают без сотрудников по найму. «Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать», — добавил он. Согласно такому налоговому режиму услуги или товары, которые производят физлица, облагаются оборотным налогом 4%, юрлица — 6%. Режим не требует отчетности, просто фиксирует сам факт продажи. По мнению Орешкина, при таком подходе будет найдена точка, где семейный бизнес получит «дополнительную ценность и с точки зрения налогов».

Орешкин добавил, что в законодательстве также может появиться понятие «семейный бизнес», если потребуется. Он признал, что присвоение такого статуса — непростая задача и сам статус должен включать некие преференции для предпринимателей. Минпромторг в свою очередь готов рассмотреть варианты господдержки семейного бизнеса в России. «Если будут какие-то идеи помимо тех мер поддержки, которые сегодня есть, мы готовы активно подключиться к рассмотрению этих предложений», — сказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Специальный налоговый режим для самозанятых подготовило Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). Режим предусматривает уплату 4% с дохода вместо 13% для категории людей, которые оказывают профессиональные услуги или производят товары без найма других сотрудников. Пилот рассчитан на 10 лет и будет запущен в случае принятия закона в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 г.

Авто
Новости

Hyundai отзовет почти 30 000 автомобилей в России

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Южнокорейская компания Hyundai объявила об отзыве почти 30 000 автомобилей на российском рынке. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв попали 28 683 автомобиля марки Hyundai Creta, которые были проданы до 29 ноября 2017 г., уточняется в сообщении. Причина отзыва – возможное некорректное закрепление топливного шланга. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

В прошлом году Hyundai и Kia объявляли о большой программе отзыва автомобилей из-за дефекта двигателя. Тогда компании планировали отозвать 1,5 млн автомобилей в США и Южной Корее. Впоследствии это сказалось на квартальной прибыли Hyundai, которая упала на 21%.

Hyundai представила новый кроссовер

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Политика
Новости

Дело Серебренникова передали в суд

Ведомости
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского по уголовному делу «Седьмой студии», сообщает пресс-служба ведомства. Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Следователи считают, что обвиняемые с 2011 по 2014 г. похитили часть бюджетных денег, направленных Министерством культуры на финансирование проекта «Платформа» Серебренникова (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По мнению ведомства, фигуранты по указанию режиссера заключили фиктивные договоры от имени «Седьмой студии» с подконтрольными коммерческими организациями. Эти организации должны были выполнять работы в рамках проекта, всего они получили более 133 млн руб. Эти средства «были обналичены и возвращены участникам преступной группы», говорится в сообщении. По данным следователей, деньги Серебренников и другие фигуранты потратили по своему усмотрению.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование этого дела в середине сентября. Всего по нему проходят шесть человек: Серебренников, экс-директор театра и экс-генпродюсер студии Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум, экс-гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство: она признала вину и заключила досудебное соглашение. Воронова покинула Россию — ее дело выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которого в мае перевели под подписку о невыезде, и Вороновой, — под домашним арестом.

Обыски в «Гоголь-центре»

Бизнес
Новости

Топ-менеджер ВТБ назвал возможный срок закрытия сделки с «Согазом»

Ведомости
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Крупнейшая для России сделка на страховом рынке — объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» будет закрыта в ближайший месяц, после одобрения регуляторов. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не подписали документы, но сделка в финальной стадии завершения. Мы надеемся ее завершить в ближайший месяц при условии, что все регуляторные органы это одобрят», — пояснил Соловьев. Он подчеркнул, что разногласий по стоимости сделки у сторон нет. «Это какая-то ошибка или недоразумение», — добавил первый заместитель руководителя ВТБ.

Руководитель ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что закрытие сделки должно произойти до конца сентября. 28 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что процесс затягивается, до сих пор не подписано никаких документов. Источник ТАСС, близкий к группе ВТБ, говорил, что у сторон возникли разногласия по цене сделки. Из-за этого подписание юридических документов может затянуться до середины октября, отмечал он.

ВТБ намерен продать 100% компании «ВТБ страхование» группе «Согаз», стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Новая компания будет работать под брендом «Согаз» и станет крупнейшим игроком на страховом рынке в истории: суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «Согаз» и ВТБ в 2017 г. составила около 280 млрд руб., суммарные активы — 550 млрд руб. ВТБ согласно условиям сделки получит 10% акций объединенной компании, а также прибыль в десятки миллиардов рублей.

Недвижимость
Новости

Метро Москвы застрахует свою недвижимость на 1 трлн рублей

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Компания «Росгосстрах» застрахует недвижимое имущество ГУП «Московский метрополитен», говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Страховая сумма составляет 1 трлн руб., при этом лимит возмещения по одному страховому случаю - 500 млрд руб. Метрополитен застраховал свое имущество от пожаров, затоплений, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, а также повреждений в результате военных действий. Договор заключается сроком на один год.

«Россгострах» предложил оказать эти услуги за 17,7 млн руб. Однако начальная (максимальная) премия до договору согласно конкурсной документации составляла почти 50 млн руб.

В конкурсе на страхование недвижимости столичного метрополитена также участвовали СК «Стерх», предложившая 18 млн руб., «Согласие» (38,8 млн руб.), «РЕСО-гарантия» (38,9 млн руб.) и «Ингосстрах» (39,2 млн руб.).

«Росгосстрах» уже был страховщиком недвижимого имущества Московского метрополитена - в частности, в 2017 г.

Ответственность метрополитена перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе».

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Политика
Новости

Директор СВР назвал отравление Скрипалей «грубо сшитой провокацией»

Ведомости
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Ситуация с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании — это «грубо сколоченная, сшитая провокация». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду отравление Скрипалей, то то, как это было сделано, непрофессионально», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, «это была грубо сколоченная, сшитая провокация».

Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Великобритания объявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в этом Россию. Москва причастность к отравлению отвергла.

В сентябре Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении — Руслан Боширов и Александр Петров (британская сторона не исключала, что это псевдонимы). Были опубликованы и их фотографии. В том же месяце люди, представившиеся Бошировым и Петровым, дали интервью телеканалу RT. В нем они рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и что они ездили в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России.

По данным The New York Times, Скрипаль в интервью журналисту Марку Урбану рассказал, что передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза.

Недвижимость
Новости

Столичные застройщики получили вдвое больше разрешений на строительство в этом году

Ведомости
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С начала года Москомстройинвест выдал застройщикам 205 заключений о соответствии (ЗОС), дающих право начать продавать квартиры по договорам долевого участия. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 г., сообщается на сайте комитета.

«С 1 января 2018 г. к нам поступило 385 заявлений на получение ЗОС. Из них положительное решение было принято по 205 заявкам - по 53% всех заявок», - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, отметив, что положительное заключение выдается на каждое второе заявление. И это «является устойчивой тенденцией».

Однако отказ ведомства в выдаче ЗОС не означает, что застройщики в принципе не смогут получить этот документ. Документы возвращаются строителям на доработку, и после устранения недочетов они снова могут обратиться за получением ЗОС. «Все зависит от их компетентности», - подчеркнул Тимофеев.

Застройщики с 1 января 2017 г., прежде чем открыть продажи строящегося жилья, обязаны получить ЗОС, без которого Росреестр не зарегистрирует первый ДДУ в проекте.

Политика
Новости

Мэр Владивостока уйдет в отставку

Ведомости
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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уходит в отставку с 11 октября. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Свое решение он объяснил отсутствием мотивации.

«С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», – написал Веркеенко.

Веркеенко – один из возможных претендентов на врио губернатора Приморского края, писало местное издание Primamedia.ru. Однако он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте мэрии, заявил, что не хочет быть губернатором. «Если серьезно, то в городе моем очень много дел. Важно довести их до конца. И ситуация, конечно, аховая. <…> Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 000 руб.», – говорил Веркеенко.

Мэром Владивостока Веркеенко стал в декабре 2017 г. по итогам конкурса на замещение этой должности, напоминает Primamedia.ru. До него главой города с 2008 г. был Игорь Пушкарев. В 2016 г. его арестовали по подозрению в коррупции.

Президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья 26 сентября. Это первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Финансы
Новости

Песков назвал процесс отказа от доллара «длительным и скрупулезным трудом»

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Процесс отказа российской экономики от доллара будет «длительным и скрупулезным». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание руководителя ВТБ Андрея Костина о том, что Владимир Путин поддержал инициативу по дедолларизации.

«Этот процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», – сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин «говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, т. е. рубля, в расчетах с внешними партнерами и, соответственно, сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов». Президент говорил об этом раньше Костина, подчеркнул Песков.

Ранее 2 октября Костин сообщил, что Путин «в целом» поддержал его предложения по отказу российской экономики от доллара (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах, например внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, в частности в сфере вооружения.

Костин отметил, что это может занять «не менее пяти лет». «Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – отметил руководитель ВТБ.

В сентябре он дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин. Второй пункт плана – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Также Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций и провести лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они все работали по единым правилам.

Минфин поддержал план Костина. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что речь идет «о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота».

Технологии
Новости

В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

Ведомости
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Нобелевская премия по физике присуждена «за новаторские изобретения в области лазерной физики» группе ученых: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Как уточняется там же, Муру и Стрикланд разделят 50% премии, оставшееся получит Ашкин.

Ашкин – американский ученый, который работает в лаборатории в Нью-Джерси. Он изобрел оптический пинцет, позволяющий управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Большой прорыв ученый сделал в 1987 г., когда начал использовать пинцет для захвата живых бактерий, не причиняя им вреда. Теперь эти пинцеты широко применяются в исследованиях.

Муру – уроженец Франции, вместе с канадкой Стрикланд он предложил новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов. Изобретенная ими техника используется для высокоинтенсивных лазеров, благодаря которым проводят офтальмологические операции.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 111 раз. Самым молодым обладателем награды стал австралийский физик Уильям Лоренс Брэгг. В 1915 г. 25-летний ученый совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». В прошлом году награда была присуждена американским физикам Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу за открытие гравитационных волн и за вклад в их изучение и регистрацию.

В понедельник, 1 октября, Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. Эллисон изучал белок, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках.

В среду, 3 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии, 5 октября – премии мира. Обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., назовут 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреатам вручат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Нобеля. Лауреаты также получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук короля Карла XVI Густава.

Политика
Новости

NYT: Скрипаль передал MI6 данные о «ведущей» к Патрушеву коррупционной схеме

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Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о существовавшей в 1990-е гг. «коррупционной схеме», которая «вела» к экс-директору ФСБ Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза. Об этом, как пишет The New York Times (NYT), сам Скрипаль рассказал журналисту Марку Урбану, автору книги «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона».

Скрипаль назвал эту информацию «чувствительной». Он рассказал про морского офицера, который работал на ГРУ вместе с ним, передавал информацию западным спецслужбам и был найден мертвым в 2004 г. в военном госпитале после допроса, проведенного, по его утверждению, сотрудниками российских спецслужб. Предположительно он был задушен, рассказал Скрипаль, и, хотя у офицера было отрезано несколько пальцев, официальная версия гласила, что он совершил самоубийство.

Как пишет NYT, британские спецслужбы пришли к выводу, что сам Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допроса в России не упомянул о «коррупционной схеме», которая «ведет» к Патрушеву.

The Guardian со ссылкой на книгу Урбана сообщает, что Скрипаль не сразу поверил в то, что «российское правительство пыталось его убить». По данным журналиста, экс-офицер ГРУ, проживая в Великобритании, много смотрел «Первый канал», поддерживал присоединение Крыма к России, а также «пренебрежительно» отзывался об украинцах. Скрипаль отказывался верить в то, что российские военные «тайно» участвовали в украинском конфликте, и утверждал, что если бы это было так, то они бы быстро дошли до Киева.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москва обвинения отвергла.

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении, – Руслан Боширов и Александр Петров – и опубликовала их фотографии. На телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГУ ВС России.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Бизнес
Новости

Bloomberg включил владельца сети магазинов «Красное & белое» в список миллиардеров

Ведомости
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Агентство Bloomberg включило владельца сети магазинов «Красное & белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Точная оценка его состояния не называется.

«Красное & белое» – самый быстрорастущий ритейлер России, уточняет Bloomberg. По данным агентства, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд руб. в прошлом году и на 40% в этом году, что превратило Студенникова в миллиардера.

«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», – приводит Bloomberg слова Студенникова. Сейчас у сети около 6700 точек продаж. В типичном магазине «Красное & белое» 800 видов алкоголя, но также есть продукты питания вроде молока, колбасы и кофе, отмечает агентство. «Алкоголь был самой прибыльной категорией для крупнейших розничных продавцов продуктов питания, но «Красное & белое» разрушает рынок», – цитирует Bloomberg гендиректора Infoline Ивана Федякова. По его словам, в «Красном & белом» ниже цены на алкоголь и сети удается переманить покупателей традиционных ритейлеров вроде «Ашана» и «Магнита».

Студенников уже входил в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, но не в качестве долларового миллиардера. Впервые в рейтинг российского Forbes Студенников попал в 2015 г. Тогда издание поместило его на 180-е место, оценив состояние в $0,45 млрд. В 2018 г. Студенников поднялся на 115-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием в $950 млн.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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