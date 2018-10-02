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Орешкин предложил распространить налог для самозанятых на семейный бизнес‍

Минэкономразвития предложило распространить налоговый режим для самозанятых на семейный бизнес. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

Чиновник пояснил, что под этот налог на первом этапе будут попадать только те, кто работают без сотрудников по найму. «Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать», — добавил он. Согласно такому налоговому режиму услуги или товары, которые производят физлица, облагаются оборотным налогом 4%, юрлица — 6%. Режим не требует отчетности, просто фиксирует сам факт продажи. По мнению Орешкина, при таком подходе будет найдена точка, где семейный бизнес получит «дополнительную ценность и с точки зрения налогов».

Орешкин добавил, что в законодательстве также может появиться понятие «семейный бизнес», если потребуется. Он признал, что присвоение такого статуса — непростая задача и сам статус должен включать некие преференции для предпринимателей. Минпромторг в свою очередь готов рассмотреть варианты господдержки семейного бизнеса в России. «Если будут какие-то идеи помимо тех мер поддержки, которые сегодня есть, мы готовы активно подключиться к рассмотрению этих предложений», — сказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Специальный налоговый режим для самозанятых подготовило Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). Режим предусматривает уплату 4% с дохода вместо 13% для категории людей, которые оказывают профессиональные услуги или производят товары без найма других сотрудников. Пилот рассчитан на 10 лет и будет запущен в случае принятия закона в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан с 1 января 2019 г.