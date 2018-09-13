Власти определили параметры налоговой системы для самозанятых
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Спустя четыре месяца после объявления Минфином нового налогового режима для самозанятых стали известны его окончательные параметры. Последние штрихи набросал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью ТАСС.
Впервые об идее вывести из тени людей, работающих на самих себя, в мае рассказал замминистра финансов Илья Трунин: ФНС разрабатывает специальное приложение, работающее как касса, через которое самозанятые будут регистрироваться в ФНС, проводить все получаемые платежи и отчислять налог. Приложение представят в январе 2019 г. к тесту налога в четырех регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. ФНС также предложила Госдуме в законопроекте предусмотреть возможность присоединения к проекту для всех регионов, говорил Мишустин.
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