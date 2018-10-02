Volkswagen уволил арестованного гендиректора Audi
Наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen объявил об увольнении гендиректора Audi Руперта Штадлера, который несколько месяцев назад был задержан в связи с «дизельным скандалом» (расследование манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями. – «Ведомости»). Об этом говорится в сообщении компании. Ранее он был отстранен от работы.
Штадлер покидает также посты члена правления Volkswagen и председателя правления Audi. Решение «вступает в силу немедленно». Топ-менеджер уходит из компании, потому что «в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности», говорится в пресс-релизе. В нем уточняется, что он покидает компании по соглашению сторон.
Ранее Automotive News писало, что концерн Volkswagen намерен выплатить денежную компенсацию Штадлеру в связи с досрочным расторжением контракта. Volkswagen считает, что ассоциации марки Audi с подозреваемым вредят имиджу бренда, уточняло издание.
В июне Штадлера задержала немецкая полиция, после чего его поместили в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что он может попытаться скрыть следы преступления. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире. Штадлер начал работать в Audi в 1990 г. и с того же момента работал в группе Volkswagen. 1 января 2003 г. он стал членом правления Audi, 1 января 2007 г. – председателем правления компании. Он также был назначен в правление Volkswagen 1 января 2010 г.