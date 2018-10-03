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В Испании представили прототип сверхскоростного поезда Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), занимающаяся разработкой сверхскоростной системы поездов Hyperloop, представила первую в мире полноразмерную пассажирскую капсулу, сообщает агентство Bloomberg.

Капсула под названием Quintero One была построена на производственных объектах компании Airtificial и представлена в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Теперь она готовится к отправке в исследовательский центр HyperloopTT в Тулузе для прохождения испытаний.

Длина капсулы составляет 32 м, вес — 5 т. Она может перевозить до 40 пассажиров за один раз, а в сутки на одной линии — до 164 000 пассажиров.

Инициатором проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop является предприниматель Илон Маск, однако сам он воплощать эту идею в жизнь не стал. В 2013 г. Маск представил проект и выложил его в открытый доступ. Его реализацией занимаются одновременно несколько компаний, в том числе HyperloopTT и Hyperloop One.

Сверхскоростная система представляет собой пассажирские капсулы, которые за счет создания вакуума перемещаются в многокилометровой трубе со скоростью от 480 до 1220 км/ч. Разработчики занимаются проектом с 2013 г., однако полноразмерного прототипа капсулы до сих пор не было.