Компания Илона Маска построит высокоскоростной тоннель в Чикаго

Boring Company выиграла тендер и обещает сократить поездку до аэропорта с 40 до 12 минут

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Первый тестовый тоннель под Лос-Анджелесом (на фото) Boring Company уже прорыла, теперь ей предстоит разработать и реализовать проект в Чикаго The Boring Company

Власти Чикаго выбрали Boring Company Илона Маска для строительства высокоскоростного подземного транспорта. Компания подтвердила это в среду вечером в Twitter. Мэр Чикаго Рам Эмануэль должен объявить о победе заявки Boring в четверг, пишет Financial Times.

Предполагается, что строительство системы позволит сократить путь из центра города до международного аэропорта «О'Хара» примерно с 40 минут (столько сейчас нужно, чтобы добраться туда на поезде) до 12 минут. Но ее разработка еще не закончена, и чикагский проект станет для нее первой реальной проверкой.

Маск впервые сообщил об идее рыть сети тоннелей под мегаполисами для создания системы высокоскоростного транспорта в декабре 2016 г., жалуясь на автомобильные пробки. Тогда многим это показалось шуткой, но он действительно создал компанию Boring (переводится как «скучная») для реализации этой идеи. В мае Маск вместе с гендиректором Boring Стивом Дэвисом провел презентацию системы, пообещав, что стоимость поездки составит $1. Пока компания прорыла первый тестовый тоннель под Лос-Анджелесом.