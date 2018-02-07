Как Tesla Roadster обогнал отечественную космонавтику

Чувство, которое вызвал старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy у миллионов наблюдавших за ним в прямом эфире, можно без преувеличения назвать эйфорией. Но успех очередного проекта визионера Илона Маска не только возвращение обитателям Земли подзабытого ощущения, что полеты в космос – прорыв, подвиг и немного чудо. Это еще и признание важной роли частной инициативы в таких технологически и экономически сложных проектах, долгое время остававшихся исключительно государственными.

Falcon Heavy – самая мощная сегодня ракета, объясняет редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев, и уже поэтому удачный запуск – важный прорыв в космической сфере. Сопоставимые по грузоподъемности американский «Сатурн-5» и советская «Энергия» давно не выпускаются. Новая ракета проекта SpaceX превосходит по грузоподъемности американскую «Дельту-4» примерно вдвое, а российский «Протон» – втрое, констатирует руководитель Института космической политики Иван Моисеев: Россия планирует запустить более мощный носитель «Союз-5» грузоподъемностью 70 т через 10 лет. Но в Falcon Heavy важна не только грузоподъемность, революционное значение имеет возможность успешной посадки и повторного использования ступеней (у Falcon Heavy успешно вернулись на Землю две из трех ступеней), что снижает стоимость запусков, продолжает Моисеев. Главная задача сейчас – продолжение испытаний, которые подтвердят надежность новой ракеты и откроют дорогу к ее широкому коммерческому использованию. Как знает Моисеев, у Маска есть договоренность о запуске еще двух носителей с военными, которые заинтересованы в росте загрузки.

Сверхтяжелая ракета нужна в первую очередь для полетов на другие планеты: именно такую фантастически звучащую задачу ставил себе Маск, создавая SpaceX. До пилотируемых полетов на Марс далековато, да и сроки анонсированного Маском полета на Луну регулярно переносятся, но Falcon Heavy будет востребована и без этого – для выведения на орбиту спутников, полагает Афанасьев. Сейчас вес спутников ограничен возможностями существующих носителей: новая работоспособная сверхтяжелая ракета будет стимулировать и появление новых, более нагруженных аппаратурой спутников. Пока же Falcon Heavy вывела на орбиту, близкую к марсианской, небольшой, но исключительно эффектный груз – вишневый электроспорткар Tesla Roadster, за рулем которого сидит астронавт-манекен по имени Starman: ему предстоит до скончания веков летать под одну и ту же песню Дэвида Боуи Life on Mars. Да, это немного смешно и даже абсурдно – но так фантастически красиво, что тянет на художественное высказывание.

«Фантастика» вообще важное слово в описании того, чем и как занимается Маск. Его Tesla, Hyperloop, SpaceX – воплощение того, что в разное время считали проектами на грани прожектерства. Многие годы космонавтика воспринималась как дело только и исключительно государственного размаха, сфера, в которой возможности государства и человека заведомо несопоставимы, а появление новых игроков практически невозможно. Маск сам начинал с того, что пытался приобрести российские ракеты, неудача привела его к мысли создать новый носитель своими силами – и в перспективе его SpaceX может составить серьезную конкуренцию «Роскосмосу». Сегодня новые фирмы на международном космическом рынке оказываются эффективнее старых игроков, они затрачивают на новые носители и спутники меньше ресурсов, они получают в том числе и государственные заказы, подчеркивает Моисеев. Частная космонавтика есть и в России (в основном производители спутников), но размеры совсем не те. Неудачи российских частных компаний в космической отрасли связаны в первую очередь с недостатком ресурсов, считает Афанасьев: «Нам трудно представить, какого уровня специалисты работают в этой сфере в США и какие средства там крутятся».

В России запуск Falcon Heavy был фактически полностью проигнорирован – чиновники от космоса не воспользовались поводом даже для того, чтобы напомнить о схожих российских разработках. «При чем здесь «Роскосмос»? Мы предпочитаем не комментировать <...> Это справедливо будет», – цитирует пресс-секретаря госкорпорации Михаила Фадеева «Говорит Москва». Отмолчался и куратор космической отрасли вице-премьер Дмитрий Рогозин, который обычно за словом в карман не лезет. Это неудивительно, считает Афанасьев, даже реакция NASA на запуск носителя Маска была сдержанной. Маск решил тактическую задачу, теперь ему придется предлагать свою продукцию потребителям, в первую очередь NASA и военным, рассуждает эксперт: в наших условиях это была бы похвала конкуренту, который работает более эффективно.

Российская космонавтика, много лет назад лишившаяся романтического флера, перестала быть поставщиком ярких позитивных новостей. Мало кто вспомнит фамилии российских космонавтов, находящихся сейчас на Международной космической станции, но многие помнят скандалы, сопровождавшие строительство космодрома Восточный. Привычными стали и сообщения о неудачных или отложенных запусках отечественных ракет – вот и накануне запуска Falcon Heavy «Интерфакс» со ссылкой на источники на Байконуре сообщил об очередном переносе запуска военного спутника связи «Благовест». Причины могут быть чисто анекдотические, и вопрос, что нелепее – запуск в космос спорткара или проблемы у «Протонов» из-за того, что ответственная кладовщица на заводе – изготовителе двигателей ушла на больничный.

Уточнено имя астронавта-манекена.