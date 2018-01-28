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Илон Маск представил портативный огнемет

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, представил портативный огнемет разработки своего стартапа по «3D-транспорту» (строительство многоярусных тоннелей) Boring company. Устройство доступно для предзаказа по $500. На случай, если пользователь «поджег не то, что нужно», доступен огнетушитель с брендом той же Boring company по $30.

Огнемет от Маска - шуточный продукт: во время презентации Boring company миллионер пошутил, что как только она распродаст все 50 000 бейсболок с логотипом, то начнет делать огнеметы. Бейсболки были распроданы в рекордное время. Маск сегодня опубликовал видео, в котором бежит на камеру с работающим огнеметом. «Не делайте как я. Я ответственно говорю, что огнемет - это совершенно ужасная идея. Ни в коем случае не покупайте его. Если вы не любите развлекаться», - написал он в комментарии. Этот пост набрал 1,2 млн «лайков» за 6 часов.

По словам Маска, огнемет законен в США, поскольку дальность огнеметания меньше 3 метров. Срок реальной поставки продукта не раскрывается.