Бизнес

Новости

СМИ узнали о решении России и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать цены на нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Стороны сообщили о своем решении США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

По данным агентства, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак после нескольких встреч в сентябре решили нарастить добычу нефти в сентябре – декабре. Они рассчитывают, что эти меры помогут сдержать рост нефтяных цен, которые в последнее время достигали многолетних максимумов. Баррель марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 г. – $85,45. Аналитики связывали рост цен на нефть с санкциями США в отношении Ирана, которые могут ограничить предложение сырья.

Увеличить производство нефти организацию призывал также президент США Дональд Трамп. Беспокойство американского лидера в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США вызывает рост цен на американских АЗС, пишет Reuters. «Русские и саудиты договорились втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке Трампа», – рассказал агентству один из собеседников.

В то же время совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов 2 октября заявил в интервью «Ведомостям», что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. «Российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже», — подчеркивал бизнесмен. Эту информацию «Ведомостям» подтверждали еще два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены