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Путин заявил о готовности России увеличить добычу нефти

Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Сейчас высокая цена на сырье — в значительной степени результат действий США, уверен российский лидер.

Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов сказал в интервью «Ведомостям», что российские нефтяные компании «уже вышли на максимум добычи». «Все на максимуме!» – подчеркнул он. Это же подтвердили еще два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

Позже Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Саудовская Аравия договорились увеличить добычу нефти в сентябре — декабре, чтобы сдержать рост цен на нефтяном рынке. Стороны уведомили о своем решении США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Один из собеседников агентства уточнял, что Россия и Саудовская Аравия договорились «втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке [президента США Дональда] Трампа», который неоднократно призывал ОПЕК нарастить добычу из-за роста цен на американских АЗС.

Цены на нефть в последнее время достигали многолетних максимумов: баррель марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 г. – $85,45. Аналитики связывали рост цен на нефть с санкциями США в отношении Ирана, которые могут ограничить предложение сырья. Министр экономического развития Максим Орешкин среди причин увеличения цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.

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