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Путин назвал Трампа ответственным за рост цен на нефть

Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа ответственным за рост цен на нефть. Об этом он сказал журналистам на заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть. — Ред.), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин.

Президент пояснил, что на нефтяные цены влияют геополитические факторы. По мнению Путина, в рыночные процессы лучше не вмешиваться, «пытаясь получить какие-то конкурентные преимущества с помощью политических инструментов».

Путин добавил, что Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. По его словам, Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки.

Ранее Минфин, Минэнерго и Центробанк спрогнозировали постепенное снижение цен на нефть. Согласно базовому прогнозу Минфина, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит $61,4 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть до $55 за баррель в 2020-2021 гг. По мнению министра энергетики Новака, в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель.

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