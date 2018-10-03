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Бизнес
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Австрийская OMV заплатит «Газпрому» за доступ к Уренгойскому месторождению

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«Газпром» и австрийская компания OMV подписали основополагающее соглашение, согласно которому OMV получит доступ к Уренгойскому нефтегазоконденсатному месторождениюДокумент подписали в Санкт-Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле в присутствии российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В декабре 2016 г. «Газпром» и OMV достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки «Газпром» должен был получить 38,5% в норвежской «дочке» OMV — OMV (Norge) AS. Австрийская компания в свою очередь — 24,98% в освоении участков под номерами четыре и пять ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Теперь же австрийская компания заплатит российской газовой монополии за доступ к месторождению, обмена активами, согласно документу, происходить не будет.

В результате сделки доля группы «Газпром» в Уренгойском месторождении снизится до 50,01%. Доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%. Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 г., говорится в пресс-релизе «Газпрома».

OMV выступает одним из партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток – 2», а также владеет долей в ряде совместных предприятий.

Финансы
Новости

Цена на нефть превысила $86 впервые за четыре года

Ведомости
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Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 г., свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в декабре выросла на 1,56% и по состоянию на 21.15 мск составила $86,41 за баррель. В последний раз цена нефти Brent была выше $86 за баррель 3 ноября 2014 г. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь увелилась до $76,47 за баррель.

Главным фактором роста цен на нефть являются опасения дефицита сырья из-за санкций США против Ирана, писало агентство Reuters. Санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступают в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, уточняло агентство. Министр экономического развития России Максим Орешкин среди причин роста цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.

Президент России Владимир Путин назвал ответственным за рост стоимости нефти американского коллегу Дональда Трампа. «Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин. По словам российского президента, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Страна в случае необходимости может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки от текущего уровня, уточнил он.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Технологии
Новости

Honda вложит $2,75 млрд в совместную с GM разработку беспилотных автомобилей

Ведомости
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Японский автопроизводитель Honda Motor вложит $2,75 млрд в Cruise — подразделение американской General Motors, которое занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Financial Times. Компании рассчитывают составить конкуренцию аналогичному подразделению Alphabet — Waymo.

Японская компания сразу вложит $750 млн, оставшуюся часть выделит в течение года. В результате Honda получит 5,7%-ную долю в GM Cruise. В июне в GM Cruise инвестировала японская SoftBank Group. Она вложила в разработчика беспилотных автомобилей $2,2 млрд, получив 19,6% компании.

Японские власти в 2017 г. выделили около 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Руководство страны рассчитывает, что к 2020 г. беспилотный транспорт сможет ездить в некоторых районах Японии, а к 2025 г. из таких машин будет сформирован полноценный внутренний рынок.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Экономика
Новости

Силуанов раскрыл детали плана борьбы с долларом в российской экономике

Ведомости
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План снижения доли доллара при расчетах в российской экономике предусматривает налоговые преференции и ускорение возврата НДС по экспортным сделкам, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». «Мы считаем, что с нашими партнерами, а это партнеры бывают и по нашим странам Евразийского союза, по странам СНГ, да даже с нашими европейскими партнерами мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Меры дедолларизации экономики не затронут валютные вклады населения. По словам Силуанова, власти не собираются исключать хождение доллара и принудительно конвертировать долларовые сбережения в рублевые.

В июле этого года с инициативой дедолларизации российской экономики выступил президент ВТБ Андрей Костин. Он предложил президенту Владимиру Путину поручить правительству и Центробанку рассмотреть подготовленный банком проект плана. По словам Костина, Путин «в целом» поддержал предложения. 3 октября издание The Bell со ссылкой на три источника сообщило, что премьер-министр Дмитрий Медведев через неделю-две может утвердить соответствующие меры. Основа проекта – план президента ВТБ, направленный на «дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах».

Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме. Чиновник не раскрывал суть этих предложений. Он отмечал, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Представитель правительства заявил «Ведомостям», что снизить зависимость экономики от доллара можно в том числе с помощью стимулов и механизмов для перевода внешнеторговых расчетов на национальные валюты. Он заверил, что об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение речь не идет.

Политика
Новости

Счетная палата учтет данные ФБК о нарушениях при закупках Росгвардии

Ведомости
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Счетная палата учтет информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях при закупках в системе Росгвардии. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо ФБК, опубликованном Алексеем Навальным на своем сайте. Директор департамента Счетной палаты Василий Бойцов пояснил, что эта информация будет учтена при проверке в 2019 г. исполнения федерального бюджета за 2018 г. Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе Счетной палаты агентству подтвердили подлинность письма.

На сайте Навального также опубликовано письмо за подписью помощника генпрокурора В. Г. Сидоркина, в котором говорится, что Генпрокуратура передала обращение ФБК в военную прокуратуру.

В августе Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором утверждается, что цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Ее основной вид деятельности – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

В сентябре директор Росгвардии Виктор Золотов выложил в сеть видеообращение к Навальному, в котором он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.

Мясокомбинат «Дружба народов» подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Суть претензий и требования истца неизвестны.

Финансы
Новости

ВТБ повысил ставки вкладов в валюте

Ведомости
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ВТБ с 3 октября повысил ставки вкладов в долларах и евро. Ставки по срочным вкладам без дополнительных функций в долларах выросли на 0,4-0,5 процентного пункта до 1,75-3,1% годовых для сумм от $3000. Вклады в евро на сумму от 3000 евро банк принимает под 0,55-0,95% годовых, до 3 октября он платил вкладчикам 0,1-0,4% годовых.

В середине сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Одновременно регулятор принял решение отказаться до 2019 г. от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, чтобы ограничить колебания курса рубля и их влияние на инфляцию. На фоне решения ЦБ начали расти ставки рублевых вкладов. Ставки по рублевым вкладам повысили сразу несколько банков, в том числе Промсвязьбанк, «Открытие», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Открытие», Промсвязьбанк и другие. 22 сентября Сбербанк также объявил о повышении ставок по вкладам в долларах.

В начале сентября президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал перспективы долларовых вкладов в случае ужесточения санкций США против российской банковской системы. Он уточнял, что ВТБ подготовил и согласовал с ЦБ план действий на этот случай. ВТБ рассматривает различные варианты в этой ситуации, в том числе выплату вкладов в национальной валюте по текущему курсу, а также перевод вкладов в другие банки в рублях, с тем чтобы потом перевести их в доллары. «И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком, и крупнейшими банками», — говорил Костин. В интервью телеканалу Bloomberg он подчеркивал, что клиенты российских банков в случае введения санкций США смогут гарантированно вернуть свои долларовые вклады.

Политика
Новости

Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга

Ведомости
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Президент Владимир Путин назначил Александра Беглова, который до сих пор был его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин также принял отставку с этой должности по собственному желанию от Георгия Полтавченко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении Путина сменить губернатора Петербурга. Полтавченко президент предложил возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это крупнейший судостроительный холдинг в России, который на 100% принадлежит государству. Срок полномочий Полтавченко истекал в 2019 г., он руководил городом с 2011 г.

Представитель Кремля уточнял, что Путин предложил Беглову возглавить Петербург до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г. Он не уточнил, дал ли Беглов согласие на участие в выборах и обсуждалась ли эта тема на встрече с Путиным. Это личное решение президента, рассказал «Ведомостям» бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили в декабре прошлого года полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство. Он много работал в городе и в свое время был там врио губернатора».

Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 г., когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов руководил городом в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко. С декабря 2017 г. Беглов был полномочным представителем президента в СЗФО.

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2017 году

Политика
Новости

Получивший 23 оклада воронежский чиновник вошел в антикоррупционную комиссию

Ведомости
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Исполняющий обязанности заместителя главы Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату в виде 23 окладов, вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Гусев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В конце сентября Гусев уволил Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада и назначив к страховой пенсии доплату в размере 75% от среднего заработка. Через два дня руководитель региона назначил его на прежнюю должность в качестве исполняющего обязанности. Позже Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона и покинет пост 8 октября.

В правительстве области объяснили, что решение о повторном назначении было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 г. «О государственных должностях Воронежской области», а о выплатах – в связи с постановлением правительства региона от 2015 г. «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)» и по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 г.

В понедельник Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой «провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию». Сотрудники областной прокуратуры уже начали проверку. 

Политика
Новости

Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно закону время выхода на пенсию повысят для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. До этого момента мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст в июне. Предполагалось, что для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 63 лет, а для мужчин – до 65. Летом документ прошел первое чтение в Госдуме. Во втором – ключевом – чтении законопроект приняли на прошлой неделе, 26 сентября. Тогда скорректировали возраст выхода на пенсию для женщин, предложив повысить его до 60 лет. В третьем и окончательном чтении Госдума одобрила документ на следующий день. На этой неделе, 3 октября, закон о пенсионной реформе одобрил Совет Федерации.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

«Фосагро» продала украинскую «дочку»

Ведомости
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Химический холдинг «Фосагро» продал свое дочернее предприятие на Украине – ООО «Фосагро-Украина». Это следует из списка аффилированных лиц компании. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Агентству в «Фосагро» подтвердили выход из украинской «дочки», отказавшись от дальнейших комментариев.

Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Ограничения будут действовать как минимум три года.

Действия Украины не несут негативных последствий для компании, говорил тогда гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. По его словам, компания сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран. «Принятые меры в первую очередь негативно скажутся на местных аграриях <…> именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине», – отмечал Гурьев. В конце мая «Фосагро» решила прекратить отгрузку продукции украинским потребителям.

Об уходе с украинского рынка объявил также «Еврохим». Компания продала украинскую «дочку» еще в мае.

Политика
Новости

Поставщик продуктов для Росгвардии подал в суд на Навального

Ведомости
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ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» подало иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий и требования истца в карточке не приводятся. Заявление зарегистрировано 1 октября и пока к производству не принято.

Компания упоминается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным. В расследовании утверждается, что в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» стало единственным исполнителем закупок продовольствия для Росгвардии, после чего цена закупаемых службой продуктов резко возросла.

Росгвардия в ответ на расследование ФБК заявила, что доставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством». Служба также подчеркнула, что в расследовании не учитываются различные показатели, в частности сезонность закупок, страна происхождения, стоимость тары.

Директор Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября обнародовал видеообращение к Навальному. В нем он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.

Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор в суде потребовал приостановить работу Петелинской птицефабрики

Ведомости
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Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с требованием приостановить продажу продукции, изготавливаемой Петелинской птицефабрикой (входит в группу «Черкизово»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 000 до 1 млн руб.», – говорится в сообщении.

Причиной стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазин, повторно обнаружены сальмонелла и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.

Петелинская птицефабрика вошла в группу «Черкизово» в 1997 г. Ее продукция, выпускаемая, в частности, под брендом «Петелинка», представлена практически во всех федеральных и локальных торговых сетях, отмечается на сайте группы.

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