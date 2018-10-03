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Австрийская OMV заплатит «Газпрому» за доступ к Уренгойскому месторождению

«Газпром» и австрийская компания OMV подписали основополагающее соглашение, согласно которому OMV получит доступ к Уренгойскому нефтегазоконденсатному месторождению. Документ подписали в Санкт-Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле в присутствии российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В декабре 2016 г. «Газпром» и OMV достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки «Газпром» должен был получить 38,5% в норвежской «дочке» OMV — OMV (Norge) AS. Австрийская компания в свою очередь — 24,98% в освоении участков под номерами четыре и пять ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Теперь же австрийская компания заплатит российской газовой монополии за доступ к месторождению, обмена активами, согласно документу, происходить не будет.

В результате сделки доля группы «Газпром» в Уренгойском месторождении снизится до 50,01%. Доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%. Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 г., говорится в пресс-релизе «Газпрома».

OMV выступает одним из партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток – 2», а также владеет долей в ряде совместных предприятий.