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«АвтоВАЗ» сменил вице-президента по качеству

Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа» с 13 октября будет Ксавье Эжер, сообщила пресс-служба компании. Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту должность, возвращается в Nissan.

Эжер родился в 1967 г. Он работает в группе Renault 25 лет. В разное время Эжер занимал должности замдиректора по производству в компании Renault «Автофрамос» в Москве, директора по производству завода Renault в Касабланке, директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 г. был заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа».

Дмитрий Михайлов пришел в Nissan в 2007 г., был директором по производству «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в апреле 2010 г. стал его гендиректором. В феврале 2017 г. Михайлов был назначен вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей группы «АвтоВАЗ».

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