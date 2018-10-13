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Бизнес
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Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы

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Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila, сообщил телеканал CNBC. По его данным, заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию.

Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.

Производство текилы – не первая необычная идея Маска. В мае он после заочного спора с Уорреном Баффеттом сообщил о планах открыть кондитерскую фабрику, на которой будут производиться «криптоконфеты».

В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Технологии
Новости

Facebook рассказал детали кибератаки, затронувшей десятки миллионов пользователей

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Facebook рассказал детали о кибератаке, которая произошла ранее в сентябре и затронула десятки миллионов пользователей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Она подтвердила, что хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая существовала между июлем 2017 г. и сентябрем 2018 г. и касалась функции «Посмотреть как» (View as), позволяющей пользователям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи.

Социальная сеть обнаружила «необычный всплеск активности», который начался 14 сентября, и запустила расследование. 25 сентября была найдена уязвимость и было определено, что речь идет об атаке. В течение двух дней уязвимость устранили, таким образом остановив атаку. Функция «Посмотреть как» была отключена.

«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует произошедшее и просило не обсуждать, кто мог стоять за этой атакой», – подчеркивает Facebook.

Атака, отметила социальная сеть, затронула меньшее количество пользователей, чем предполагалось ранее, – не 50 млн, а 30 млн. Узнать, подверглись ли они атаке, пользователи могут через Help Center. Также Facebook пообещал в ближайшие дни направить 30 млн пользователей, подвергшимся атаке, сообщения, в которых будет рассказываться, к какой информации злоумышленники могли получить доступ и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить свои данные.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год

Ведомости
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Инфляция в России по итогам текущего года превысит официальный прогноз в 3,4% и приблизится к таргету Центробанка в 4%, если рубль не укрепится, говорится в ежемесячном докладе «Карта экономики» Министерства экономического развития. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза, рубль, начиная с октября, должен выйти на прогнозную траекторию, отмечается в докладе.

В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля на уровне 64,5 руб./$ в октябре и 63,9 руб./$ в ноябре – декабре. При этом официальный курс, установленный Центробанком на 13 октября, – 65,97 руб./$.

В сентябре инфляция в годовом выражении выросла до 3,4% с 3,1% в августе, напомнило ведомство. Это выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста до 3,2–3,3%.

В октябре ведомство ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 3,5–3,7%.

В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018–2019 гг. Ведомство ждет роста экономики в текущем году на 1,8%, в следующем – на 1,3%. Также были ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Порошенко подписал указ об определении границы с Россией в Черном море

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Об этом сообщается на сайте Порошенко.

В решении отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, которые «обусловлены агрессивными действиям» России, СНБО «констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины». Последнее, по мнению совета, обусловлено тем, в частности, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе и стремится «к полному доминированию» в Черноморском регионе. Также Россия создает «наступательную военную группировку вблизи границ Украины» и активизирует работу спецслужб.

Согласно этому решению украинскому МИДу поручено «обнародовать в установленном порядке, уведомив секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, т. е. линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами».

Кабинету министров по этому решению поручено сделать заключение «по факту загрязнения окружающей природной среды» в Крыму, обнародовать «актуальную экологическую информацию» и принять меры «для предотвращения вредного воздействия на здоровье и имущество граждан».

Кроме того, СНБО должен создать рабочую «ситуативную группу» по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе «с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений».

Политика
Новости

Лавров заявил о прямой поддержке США «провокации» с независимостью украинской церкви

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Константинопольский патриарх Варфоломей в ситуации с украинской церковью «затевает провокации», которые напрямую и публично поддерживаются США. Об этом в интервью изданиям RT France, Paris Match и Figaro заявил руководитель МИД России Сергей Лавров, сообщается на сайте ведомства.

На слова журналиста о том, что «украинский патриархат решил повернуться к Москве спиной и получить независимость» от РПЦ, Лавров ответил: «Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви потому, что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона».

Руководитель МИДа отметил, что «вмешательство в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, надеюсь, что и в любом другом нормальном государстве». «Но когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда [спецпредставитель госдепартамента США по Украине] Курт Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе минских договоренностей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», — добавил Лавров.

11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

Против предоставления автокефалии украинским церковным структурам выступает РПЦ. 14 сентября она объявила, что прекращает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриарха.

Кремль ранее 12 октября заявил, что разделяет озабоченность РПЦ по поводу этой ситуации и что будет защищать православных.

Бизнес
Новости

«Росатом» и «Р-фарм» создадут производство импортозамещающих лекарств

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Группа компаний «Р-фарм» и АО «Русатом хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом») договорились запустить совместный проект по производству лекарств для лечения «социально значимых заболеваний». Предприятие будет расположено в Москве.

Как поясняется в сообщении «Р-фарма», речь идет о препаратах для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и заболеваний дыхательных путей.

Новые производственные мощности будут использоваться для выполнения госконтракта на поставку лекарственных средств, заключенного между московскими властями и ООО «Р-опра» (входит в группу компаний «Р-фарм»), отмечается в сообщении.

Контракт, рассчитанный на 10 лет, предусматривает, что победитель конкурса должен инвестировать в создание производства 56 препаратов не менее 3 млрд руб. Большинство из этих препаратов сейчас не производятся на территории России. Конкурс был объявлен в июне, помимо «Р-фарма» в нем участвовали «Фармстандарт» и «Натива». Поставки препаратов должны начаться с января 2022 г.

Политика
Новости

Суд арестовал четвертого фигуранта дела против Кокорина и Мамаева

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Тверской суд Москвы отправил под арест четвертого подозреваемого по уголовному делу, возбужденному против Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Под арест до 8 декабря 2018 г. отправлен Александр Протасовицкий. Он подозревается в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.

11 октября были арестованы до 8 декабря также футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат последнего Кирилл Кокорин.

Кокорина и Мамаева подозревают в том, что 8 октября они избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Накануне первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.

Бизнес
Новости

Singapore Airlines побила рекорд по протяженности коммерческого рейса

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Лайнер авиакомпании Singapore Airlines совершил рекордный по расстоянию коммерческий рейс, занявший 17 часов и 25 минут, сообщает CNN.

Самолет пролетел 16 700 км из Сингапура в Нью-Йорк. Рейс совершил лайнер A350-900 модификации Ultra Long Range (URL), который способен летать дальше любого другого серийного коммерческого самолета.

По изначальному плану полет должен был занять 19 часов, передает BBC. На борту находились 170 пассажиров и 17 членов экипажа.

По словам журналиста CNN Ричарда Квеста, который пролетел рейсом Singapore Airlines, самым длительным полетом, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса, был почти 23-часовой перелет Boeing из Гонконга в Лондон в 2005 г. Однако на борту было всего 30 человек — присутствие «некоторого количества пассажиров, которые оплатили перелет, было одним из критериев для достижения рекорда».

Ранее в этом году австралийская компания Qantas Airlines запустила 17-часовой рейс в Лондон из города Перт в Австралии. Qatar Airways совершает 17,5-часовые рейсы между новозеландским Оклендом и катарской столицей — городом Доха.

Недвижимость
Новости

Власти Москвы заберут у телепроекта «Дом-2» еще одно здание

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Московские власти заберут еще одно здание у телепроекта канала ТНТ «Дом-2», следует из распоряжения столичного департамента городского имущества. Нежилое здание площадью 72 кв. м расположено рядом с поселком Летова Роща и принадлежит ООО «ЕТК-инвест».

На месте, где сейчас расположено здание, пройдет автомобильная дорога Марьино — Саларьево.

Ранее власти Москвы уже изъяли у «ЕТК-инвест» пять объектов недвижимости. Как сообщала пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы, телепроекту «Дом-2» предоставят новый, аналогичный по площади, участок для съемок. Ожидается, что реалити-шоу переедет на новое место до конца года.

Строительство дороги Марьино — Саларьево начнется в этом году и должно завершиться в 2021 г. Маршрут трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома, пояснял ранее департамент.

На месте съемочной площадки «Дома-2» будет расположена остановка скоростного трамвая. «Дом-2» — отечественное реалити-шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2004 г.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Технологии
Новости

Создатель Ethereum Виталик Бутерин назвал размер своего состояния

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Сооснователь криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталик Бутерин раскрыл в Twitter размер своего состояния, отметив, что оно никогда не достигало $1 млрд.

Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини написал сообщение, что Бутерин «наряду с [сооснователем криптовалюты] Джозефом Любином является главарем криминальной премайнинговой аферы, в результате которой был создан Ethereum». По его словам, они «украли 75% Ethereum и мгновенно стали обладателями фальшивого миллиардного состояния». Премайнинг — это добыча монет (токенов), которую совершают разработчики до момента официального запуска криптовалюты.

Бутерин ответил ему в комментариях, что он никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. «Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», — добавил он.

На просьбу другого комментатора раскрыть сделки с Ethereum Бутерин прислал ссылку на свой электронный кошелек, из которого следует, что ему принадлежит 365 003 токена (около $73 млн по текущему курсу). В феврале Forbes опубликовал список богатейших криптовалютных миллиардеров. Бутерин занял в нем 17-е место. Его состояние издание оценило в $400-500 млн.

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Технологии
Новости

Boston Dynamics обучила робота паркуру

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Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics научился выполнять некоторые движения паркура. Компания разместила видео, на котором робот преодолевает несколько препятствий, например, перепрыгивает через бревно.

Преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение, которое одновременно задействует его руки, ноги, туловище, говорится в сообщении компании в Instagram. Также Atlas использует компьютерное зрение, чтобы замечать препятствия.

Atlas — последняя разработка Boston Dynamics в линейке человекоподобных роботов. Он отличается от других способностью одновременно задействовать разные части тела и двигаться по пересеченной местности. Это значительно расширяет возможность применения робота, отмечает компания. Рост Atlas составляет 1,5 м, вес — 75 кг. Детали для его производства печатаются на 3D-принтере.

Инженерная компания Boston Dynamics, основанная в 1992 г., специализируется на робототехнике. Она известна разработкой четвероногого робота BigDog.

Как выглядят роботы российского производства

Бизнес
Новости

Авиакомпанию «Якутия» возглавил создатель лоукостера «Добролет»

Ведомости
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Совет директоров авиакомпании «Якутия» утвердил на пост гендиректора Владимира Горбунова, создателя лоукостеров «Добролет» и «Авианова». Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Кандидатура Владимира Горбунова утверждена советом директоров на пост генерального директора авиакомпании "Якутия". Заявление прежнего руководителя Ольги Федоровой о сложении полномочий удовлетворено», — сказали в правительстве республики.

12 октября председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал главе региона представление об увольнении Федоровой. Он объяснил это «необходимостью обеспечения безопасности полетов», а также указал на риск аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиакомпании.

После этого Федорова, возглавлявшая «Якутию» с 2014 г., объявила об уходе с поста, выразив надежду на то, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше».

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Работа «Якутии» неоднократно вызывала критику властей республики. Глава Якутии Айсен Николаев, в частности, указывал на то, что «огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется». Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

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