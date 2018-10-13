Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы

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Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila, сообщил телеканал CNBC. По его данным, заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию.
Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.
В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.
Как прошел пуск Falcon Heavy
John Raoux / AP
7 февраля компания Илона Маска Space X запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy
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Joe Skipper / Reuters
Повторное включение двигателей второй ступени прошло успешно, ступень с полезной нагрузкой выведена на околоземную орбиту с апогеем 7000 км
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John Raoux / AP
После пуска обе боковые первые ступени Falcon Heavy успешно приземлились на назначенных площадках, центральный блок ракеты-носителя должен сесть на беспилотную морскую платформу «Of Course I Still Love You»
3/9
Space X
Как и положено при испытательных пусках, настоящего груза на ракете не было: вместо этого Маск решить отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman
4/9
Space X
Как сообщил Маск в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе». По словам Маска, автомобиль будет оснащен тремя камерами, которые обеспечат «эпические виды»
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Space X
Tesla должен выйти на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса
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Space X
«[Родстер] будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли и двигаться со скоростью 11 км/секунду. Мы ожидаем, что он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, а может, и больше миллиарда лет», – рассказал основатель SpaceX и Tesla на брифинге в понедельник
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Gregg Newton / Reuters
Ожидалось, что увидеть пуск ракет в Космический центр имени Кеннеди приедут около полумиллиона человек. Центр Кеннеди 6 февраля был открыт только для тех, кто приобрел билеты на пуск Falcon Heavy
8/9
Gregg Newton / Reuters
Билеты на мероприятие были раскуплены более чем за сутки до события – они стоили по $195 на человека
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Facebook рассказал детали о кибератаке, которая произошла ранее в сентябре и затронула десятки миллионов пользователей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Она подтвердила, что хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая существовала между июлем 2017 г. и сентябрем 2018 г. и касалась функции «Посмотреть как» (View as), позволяющей пользователям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи.
Социальная сеть обнаружила «необычный всплеск активности», который начался 14 сентября, и запустила расследование. 25 сентября была найдена уязвимость и было определено, что речь идет об атаке. В течение двух дней уязвимость устранили, таким образом остановив атаку. Функция «Посмотреть как» была отключена.
«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует произошедшее и просило не обсуждать, кто мог стоять за этой атакой», – подчеркивает Facebook.
Атака, отметила социальная сеть, затронула меньшее количество пользователей, чем предполагалось ранее, – не 50 млн, а 30 млн. Узнать, подверглись ли они атаке, пользователи могут через Help Center. Также Facebook пообещал в ближайшие дни направить 30 млн пользователей, подвергшимся атаке, сообщения, в которых будет рассказываться, к какой информации злоумышленники могли получить доступ и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить свои данные.
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Инфляция в России по итогам текущего года превысит официальный прогноз в 3,4% и приблизится к таргету Центробанка в 4%, если рубль не укрепится, говорится в ежемесячном докладе «Карта экономики» Министерства экономического развития. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза, рубль, начиная с октября, должен выйти на прогнозную траекторию, отмечается в докладе.
В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля на уровне 64,5 руб./$ в октябре и 63,9 руб./$ в ноябре – декабре. При этом официальный курс, установленный Центробанком на 13 октября, – 65,97 руб./$.
В сентябре инфляция в годовом выражении выросла до 3,4% с 3,1% в августе, напомнило ведомство. Это выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста до 3,2–3,3%.
В октябре ведомство ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 3,5–3,7%.
В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018–2019 гг. Ведомство ждет роста экономики в текущем году на 1,8%, в следующем – на 1,3%. Также были ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
1/22
Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
2/22
Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
3/22
Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
4/22
Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
5/22
Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
6/22
Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
8/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
10/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
11/22
Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Об этом сообщается на сайте Порошенко.
В решении отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, которые «обусловлены агрессивными действиям» России, СНБО «констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины». Последнее, по мнению совета, обусловлено тем, в частности, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе и стремится «к полному доминированию» в Черноморском регионе. Также Россия создает «наступательную военную группировку вблизи границ Украины» и активизирует работу спецслужб.
Согласно этому решению украинскому МИДу поручено «обнародовать в установленном порядке, уведомив секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, т. е. линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами».
Кабинету министров по этому решению поручено сделать заключение «по факту загрязнения окружающей природной среды» в Крыму, обнародовать «актуальную экологическую информацию» и принять меры «для предотвращения вредного воздействия на здоровье и имущество граждан».
Кроме того, СНБО должен создать рабочую «ситуативную группу» по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе «с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений».
Политика
Новости
Лавров заявил о прямой поддержке США «провокации» с независимостью украинской церкви
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Константинопольский патриарх Варфоломей в ситуации с украинской церковью «затевает провокации», которые напрямую и публично поддерживаются США. Об этом в интервью изданиям RT France, Paris Match и Figaro заявил руководитель МИД России Сергей Лавров, сообщается на сайте ведомства.
На слова журналиста о том, что «украинский патриархат решил повернуться к Москве спиной и получить независимость» от РПЦ, Лавров ответил: «Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви потому, что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона».
Руководитель МИДа отметил, что «вмешательство в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, надеюсь, что и в любом другом нормальном государстве». «Но когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда [спецпредставитель госдепартамента США по Украине] Курт Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе минских договоренностей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», — добавил Лавров.
11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.
Против предоставления автокефалии украинским церковным структурам выступает РПЦ. 14 сентября она объявила, что прекращает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриарха.
Кремль ранее 12 октября заявил, что разделяет озабоченность РПЦ по поводу этой ситуации и что будет защищать православных.
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Группа компаний «Р-фарм» и АО «Русатом хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом») договорились запустить совместный проект по производству лекарств для лечения «социально значимых заболеваний». Предприятие будет расположено в Москве.
Как поясняется в сообщении «Р-фарма», речь идет о препаратах для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и заболеваний дыхательных путей.
Новые производственные мощности будут использоваться для выполнения госконтракта на поставку лекарственных средств, заключенного между московскими властями и ООО «Р-опра» (входит в группу компаний «Р-фарм»), отмечается в сообщении.
Контракт, рассчитанный на 10 лет, предусматривает, что победитель конкурса должен инвестировать в создание производства 56 препаратов не менее 3 млрд руб. Большинство из этих препаратов сейчас не производятся на территории России. Конкурс был объявлен в июне, помимо «Р-фарма» в нем участвовали «Фармстандарт» и «Натива». Поставки препаратов должны начаться с января 2022 г.
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Тверской суд Москвы отправил под арест четвертого подозреваемого по уголовному делу, возбужденному против Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.
Под арест до 8 декабря 2018 г. отправлен Александр Протасовицкий. Он подозревается в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.
11 октября были арестованы до 8 декабря также футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат последнего Кирилл Кокорин.
Кокорина и Мамаева подозревают в том, что 8 октября они избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Накануне первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
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Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
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Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
3/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
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Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
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Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
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Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
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Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
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Лайнер авиакомпании Singapore Airlines совершил рекордный по расстоянию коммерческий рейс, занявший 17 часов и 25 минут, сообщает CNN.
Самолет пролетел 16 700 км из Сингапура в Нью-Йорк. Рейс совершил лайнер A350-900 модификации Ultra Long Range (URL), который способен летать дальше любого другого серийного коммерческого самолета.
По изначальному плану полет должен был занять 19 часов, передает BBC. На борту находились 170 пассажиров и 17 членов экипажа.
По словам журналиста CNN Ричарда Квеста, который пролетел рейсом Singapore Airlines, самым длительным полетом, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса, был почти 23-часовой перелет Boeing из Гонконга в Лондон в 2005 г. Однако на борту было всего 30 человек — присутствие «некоторого количества пассажиров, которые оплатили перелет, было одним из критериев для достижения рекорда».
Ранее в этом году австралийская компания Qantas Airlines запустила 17-часовой рейс в Лондон из города Перт в Австралии. Qatar Airways совершает 17,5-часовые рейсы между новозеландским Оклендом и катарской столицей — городом Доха.
Недвижимость
Новости
Власти Москвы заберут у телепроекта «Дом-2» еще одно здание
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Московские власти заберут еще одно здание у телепроекта канала ТНТ «Дом-2», следует из распоряжения столичного департамента городского имущества. Нежилое здание площадью 72 кв. м расположено рядом с поселком Летова Роща и принадлежит ООО «ЕТК-инвест».
На месте, где сейчас расположено здание, пройдет автомобильная дорога Марьино — Саларьево.
Ранее власти Москвы уже изъяли у «ЕТК-инвест» пять объектов недвижимости. Как сообщала пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы, телепроекту «Дом-2» предоставят новый, аналогичный по площади, участок для съемок. Ожидается, что реалити-шоу переедет на новое место до конца года.
Строительство дороги Марьино — Саларьево начнется в этом году и должно завершиться в 2021 г. Маршрут трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома, пояснял ранее департамент.
На месте съемочной площадки «Дома-2» будет расположена остановка скоростного трамвая. «Дом-2» — отечественное реалити-шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2004 г.
Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы
Ведомости
Принадлежащий мэрии Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал изменение средней скорости движения на магистралях в 2015–2017 гг. (более ранних данных у ЦОДДа нет). В 2017 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель на вылетных магистралях увеличился на 7%. Но на Садовом кольце и ТТК скорость упала на 14,5%
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Ведомости
Разработчик навигаторов и карт «Навител» по просьбе «Ведомостей» проанализировал загруженность за пять лет нескольких московских трасс – Кутузовского проспекта и Ярославского шоссе и некоторых участков Садового кольца и ТТК
2/10
Ведомости
Вывод неутешителен: почти во всех случаях времени на преодоление этих участков в 2017 г. требовалось больше, чем в 2012 г. «Навител» сравнивал время, за которое автомобиль преодолевал один и тот же участок маршрута в течение года по четвергам с 19.00 до 19.30
3/10
Ведомости
Чтобы не было пробок, количество ежедневно передвигающихся по столичным дорогам машин должно снизиться на 15% – с 3,6 млн до 3,05 млн, утверждают в мэрии
4/10
Ведомости
«Сегодня Москва больше не чемпион мира по пробкам», – говорил недавно Собянин. И это так: в рейтинге TomTom в 2017 г. столица опустилась сразу на 8 пунктов – с 5-го места на 13-е. По данным американской INRIX, в 2016 г. Москва переместилась в мировом рейтинге загруженности мегаполисов с 1-го на 2-е место, пропустив вперед Лос-Анджелес
5/10
Ведомости
На 3,6 млн личных автомобилей в Москве приходится 3,3 млн парковочных мест, следует из презентации Департамента транспорта Москвы
6/10
Ведомости
По словам Собянина, в Москве 70% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах он составляет около 60%
7/10
Ведомости
Пока Москва по уровню ограничения владения личным транспортом – самый лояльный к автомобилистам мегаполис, считает представитель департамента транспорта. Сейчас лишь 30% автомобилей в городе обеспечено специальными местами хранения, все остальные паркуются во дворах и на дорогах, напоминает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин
8/10
Ведомости
Баланс между асфальтом и железом в городе ужасный и, сколько бы дорожных строек ни начиналось, для его улучшения потребуются десятилетия, объясняет Блинкин
9/10
Ведомости
При Собянине город построил более 650 км новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ускорил строительство новых линий и станций метрополитена, ввел в эксплуатацию пассажирское железнодорожное сообщение по Московскому центральному кольцу
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Сооснователь криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталик Бутерин раскрыл в Twitter размер своего состояния, отметив, что оно никогда не достигало $1 млрд.
Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини написал сообщение, что Бутерин «наряду с [сооснователем криптовалюты] Джозефом Любином является главарем криминальной премайнинговой аферы, в результате которой был создан Ethereum». По его словам, они «украли 75% Ethereum и мгновенно стали обладателями фальшивого миллиардного состояния». Премайнинг — это добыча монет (токенов), которую совершают разработчики до момента официального запуска криптовалюты.
I never personally held more than ~0.9% of all ETH, and my net worth never came close to $1b. Also, I'm pretty sure there are no criminal laws against pre-mining.
Бутерин ответил ему в комментариях, что он никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. «Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», — добавил он.
На просьбу другого комментатора раскрыть сделки с Ethereum Бутерин прислал ссылку на свой электронный кошелек, из которого следует, что ему принадлежит 365 003 токена (около $73 млн по текущему курсу). В феврале Forbes опубликовал список богатейших криптовалютных миллиардеров. Бутерин занял в нем 17-е место. Его состояние издание оценило в $400-500 млн.
Кто разбогател на криптовалюте
Ripple
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
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Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
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bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
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Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
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Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
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Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
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Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
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Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
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Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
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Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
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IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
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ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
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Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
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Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
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Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
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Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн
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Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics научился выполнять некоторые движения паркура. Компания разместила видео, на котором робот преодолевает несколько препятствий, например, перепрыгивает через бревно.
Преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение, которое одновременно задействует его руки, ноги, туловище, говорится в сообщении компании в Instagram. Также Atlas использует компьютерное зрение, чтобы замечать препятствия.
Atlas — последняя разработка Boston Dynamics в линейке человекоподобных роботов. Он отличается от других способностью одновременно задействовать разные части тела и двигаться по пересеченной местности. Это значительно расширяет возможность применения робота, отмечает компания. Рост Atlas составляет 1,5 м, вес — 75 кг. Детали для его производства печатаются на 3D-принтере.
Инженерная компания Boston Dynamics, основанная в 1992 г., специализируется на робототехнике. Она известна разработкой четвероногого робота BigDog.
Как выглядят роботы российского производства
Донат Сорокин / ТАСС
«Федор» – это робот-спасатель, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России
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Донат Сорокин / ТАСС
В 2021 г. «Федора» отправят в космос. Робот полетит на первом пилотируемом корабле "Федерация", который должен стартовать с помощью ракеты-носителя "Ангара"
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WayBot
Waybot – это проект ученых из Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону. Один из разработчиков говорит, что робота создали с целью попытаться заменить человека в повторяющихся операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, помощь в навигации, печать билетов и фотографий (цитата по «РИА Новости»)
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WayBot
Робота WayBot можно купить от 550 000 руб. в минимальной комплектации, а можно взять в аренду от 30 000 руб. в день
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Евгений Разумный / Ведомости
Этого «Промобота» создали студенты из Перми при содействии бизнес-ангела Алексея Южакова, который вложил в проект 300 000 руб.
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Александр Рюмин / ТАСС
Робот передвигается на колесиках, жестикулирует, распознает собеседников и разговаривает с ними. Он записывает каждую реплику, потом звуковой файл по интернету отправляется на сервер «Яндекса» или Google, где преобразуется в текст, а затем пересылается на другой сервер, чтобы по словам-маркерам подобрать ответ в нейросетевой лингвистической базе. При хорошем сигнале робот отвечает за 2 секунды, при плохой связи интервалы увеличиваются
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Петр Ковалев / ТАСС
Робот-кассир «Маруся» сети блинных «Теремок». Робота разработала компания «Альфа Роботикс»
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Светлана Холявчук / ТАСС
В сентябре робота установили в торговом центре «Коламбус» в Москве. "Маруся" может предлагать блюда, оформлять заказы, принимать оплату и печатать чеки
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«Нейроботикс»
Робот "Алиса" компании «Нейроботикс». Первая версия была разработана в 2011 г.
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«Нейроботикс»
В голове у "Алисы" находятся 19 сервоприводов, которые позволяют ей улыбаться, удивляться, грустить, хмуриться, поворачивать глаза и голову в разные стороны
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Совет директоров авиакомпании «Якутия» утвердил на пост гендиректора Владимира Горбунова, создателя лоукостеров «Добролет» и «Авианова». Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.
«Кандидатура Владимира Горбунова утверждена советом директоров на пост генерального директора авиакомпании "Якутия". Заявление прежнего руководителя Ольги Федоровой о сложении полномочий удовлетворено», — сказали в правительстве республики.
12 октября председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал главе региона представление об увольнении Федоровой. Он объяснил это «необходимостью обеспечения безопасности полетов», а также указал на риск аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиакомпании.
После этого Федорова, возглавлявшая «Якутию» с 2014 г., объявила об уходе с поста, выразив надежду на то, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше».
9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Работа «Якутии» неоднократно вызывала критику властей республики. Глава Якутии Айсен Николаев, в частности, указывал на то, что «огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется». Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.