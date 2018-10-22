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РБК узнал сумму вложений пенсионных фондов США в российские активы

Крупнейшие пенсионные фонды США держат в потенциально токсичных российских активах $1,5 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные фондов. Так, крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), который обслуживает около 2 млн человек, держит в находящихся под санкциями акциях российских компаний и гособлигациях более $1,1 млрд. Из них $460,7 млн проходилось на российские гособлигации, обращал внимание Bloomberg со ссылкой на отчетность от 30 июня 2018 г. Данные РБК также базируются на этой отчетности. Годом ранее вложения фонда составляли $479 млн.

В 2012 г. вложения фонда в российские активы составляли около $1,4 млрд, сейчас – $1,3 млрд. На момент последней отчетности американский фонд владел российскими акциями на $872 млн, в том числе бумагами компаний, находящихся под секторальными санкциями, на $658 млн. В их числе «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз».

В конгрессе США сейчас находится несколько законопроектов, предполагающих введение санкций против российского госдолга. «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» в августе 2018 г. привел к обвалу рубля и выходу иностранцев из ОФЗ до минимума с конца 2016 г. На 1 сентября их доля, по оценкам ЦБ, составляла 26,6%. Минфин США выступает против подобных инициатив. В том же проекте содержится и предложение заморозить активы российских госбанков, которыми сейчас владеет CalPERS.

Акции подсанкционных компаний также есть в портфелях второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System).