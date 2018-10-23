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ФАС пообещала усилить контроль за ценами на хлеб и муку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия. Об этом заявила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко, передает «Интерфакс».

«ФАС России рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий», – сказала Мирочиненко. Если подразделения ФАС обнаружат нарушения антимонопольного законодательства, то они должны будут оперативно принять меры реагирования и сообщить об этом в центральное управление службы, добавила Мирочиненко. По ее словам, ФАС также проверит действия ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Во вторник газета «Коммерсантъ» написала, что два крупных красноярских производителя хлеба – ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» – предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%. Первая компания объяснила это ростом цен минимального размера оплаты, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. С 1 ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба, отметил «Коммерсантъ». По данным газеты, некоторые другие региональные производители хлеба уже успели повысить цены.

В последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались, отметили в Минсельхозе. Ведомство подчеркнуло, что мониторинг ситуации ведется еженедельно.