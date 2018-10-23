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СМИ узнали о переговорах производителей с сетями о повышении цен на хлеб

Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» (производят 20 тонн продукции в сутки) предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма предприятий.

«Ярхлеб» объяснил необходимость повышения цен ростом минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростов цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. Исполнительный директор «Дихлеба» Евгений Демидов основной причиной изменения цен назвал рост цен на зерно.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» (профессиональный союз производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков рассказал «Коммерсанту», что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличение отпускных цен с августа 2018 г. По его словам, некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию. Названия этих предприятий он не сообщил.

Один из производителей в Челябинской области отметил, что после рост стоимости муки за последние полгода дважды повышал цены на 3-4%. ООО «Ванта» из Волгодонска рассказало, что подняло отпускные цены на весь ассортимент с 1 октября, в ближайшее время повышать их не планирует. Увеличило с октября отпускные цены на 5% и ООО «Хлебокомбинат “Шахтинский”», сообщил представитель предприятия.

По мнению участников рынка, пишет «Коммерсант», с 1 ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба. Один из собеседников издания отметил, что сдерживать цены на хлеб станет труднее из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода.

Источник газеты на рынке говорит, что переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители ведут со всеми крупными сетями. X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Metro, а также Ассоциации компаний розничной торговли не ответили на вопросы «Коммерсанта». Представитель Auchan отказался от комментариев.

Гендиректор сибирской ГК «Командор» (сети «Командор», «Аллея», «Хороший») подтвердил, что получил письма от хлебозаводов. Он сказал, что принимать новые цены пока не согласился и что пока ведет переговоры с поставщиками. Также не принял повышения цен сибирский ритейлер «Красный Яр». «Ведем переговоры с производителями, выясняем причины резкого роста цен», — сказал директор по маркетингу компании Виктор Бахов.

В Минсельхозе отметили, что в последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. В ведомстве подчеркнули, что вопрос находится на постоянном контроле, мониторинг ситуации ведется еженедельно.

О том, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, писала в начале сентября газета «Известия» со ссылкой на участников рынка — зерновые компании и производителей продукции. В тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что рассматривается возможность выдать предупреждения из-за заявлений о возможном росте цен на хлеб.