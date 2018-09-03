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ФАС может выдать предупреждения за заявления о возможном подорожании хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность выдать предупреждения из-за заявлений о возможном росте цен на хлеб. Об этом ТАСС рассказала начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко.

Служба также направит письма в территориальные управления тех регионов, где высокий уровень концентрации производства хлеба, с просьбой усилить контроль за соблюдением законодательства, сказала Мирочиненко. По ее словам, рынок хлеба в целом достаточно конкурентный.

Урожай этого года позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, передает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, в этом году будет собран рекордный урожай зерна – 135,4 млн т.

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, написала в понедельник газета «Известия» со ссылкой на «участников рынка». В частности, издание ссылалось на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, который отметил пост отгрузочной цены муки, и вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, который сказал, что на стоимость хлеба может повлиять запланированный рост НДС. В материале «Известий» также упоминается Российская гильдия пекарей и кондитеров без ссылки на какое-либо должностное лицо. В организации заявили, что цены могут вырасти, но повышение «будет не столь высоким», пишет газета.

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