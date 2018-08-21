ФАС разрешила ВТБ увеличить долю в одном из крупнейших зерновых терминалов России

По итогам сделки ВТБ консолидирует 33,18% голосующих акций НКХП, уточняет ФАС Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала предварительное согласие на покупку банком ВТБ 10,93% акций терминалов по перевалке зерна Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы. По итогам сделки у ВТБ будет 33,18% голосующих акций НКХП, уточняет ФАС.

Представитель ВТБ в беседе с «Ведомостями» уточнил, что банк планирует получить 10,93% акций НКХП в рамках урегулирования задолженности группы «Сумма» перед банком. «Данная доля перейдет ВТБ как залоговое имущество по кредиту», – уточнил собеседник. Параметры сделки представитель банка комментировать отказался.

Ранее в августе группа ВТБ сообщила, что купила 22,25% НКХП. Представитель банка пояснял, что ВТБ получил этот актив в собственность в ходе урегулирования задолженности. НКХП в июле привлек кредит в ВТБ на 2,8 млрд руб. Компания указывала, что средства пойдут на покупку, ремонт, модернизацию основных средств, строительство и реконструкцию недвижимости предприятия. В 2016 г. НКХП также привлекал еще кредит от банка на 2,2 млрд руб.

Представитель ВТБ ранее говорил «Ведомостям», что группа будет пытаться продать этот непрофильный актив на рыночных условиях.

НКХП – один из крупнейших зерновых терминалов в России, его мощности позволяют перегружать 3,5 млн т зерновых в год. Контрольный пакет предприятия в 50,99% с марта 2009 г. принадлежит Объединенной зерновой компании (ОЗК). 50% минус 1 акция ОЗК принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, остальное – у государства. Через кипрскую компанию «Ивианто сервисес лимитед» Магомедов владеет 18,49% предприятия.

«Ивианто сервисес лимитед» и другая кипрская компания – «Белкарра сервисес лимитед» – купили около 29% акций НКХП летом 2011 г. Доля обошлась им примерно в $45 млн. В 2012 г. структура Магомедова купила 50% минус 1 акция ОЗК в ходе приватизации. Обе кипрские компании действовали в интересах «Суммы», говорили «Ведомостям» несколько источников на рынке и знакомые Магомедова.

В декабре 2015 г. НКХП разместил акции на Московской бирже. Продавцом выступала «Белкарра сервисес лимитед». После сделки у Магомедова также оставалась доля в 18,49%. С III квартала 2016 г. компания «Ивианто сервисес лимитед» с долей 18,5% перестала отражаться в квартальной отчетности НКХП. А в IV квартале того же года появился ВТБ как владелец 22,25%. Тогда доля перешла в залог по кредиту в форме сделки обратного репо, пояснял «Ведомостям» представитель ВТБ. Акции Магомедова по другому кредиту ВТБ были заложены еще в 2016 г., рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одному из акционеров НКХП.

Общая задолженность группы «Сумма» составляет около 500–600 млн евро, она потребовалась, в частности, на финансирование инвестиций в Fesco, говорил «Ведомостям» человек, близкий к предпринимателю, и источник, близкий к Fesco. Совладелец «Суммы» и его старший брат Магомед Магомедов сейчас проходят по делу о создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. С марта обвиняемые находятся под арестом.