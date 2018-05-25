Экономика / Макроэкономика и бюджет

«Качество госуправления чудовищное»: Кудрин назвал три главные реформы для ускорения роста экономики

Выступление руководителя Счетной палаты на завтраке Сбербанка

25.05.18
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