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Пакет «Интерроса» в «Норникеле» увеличился до 34%

Доля «Интерроса» в ГМК «Норильский никель» увеличилась до 34%. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимира Потанин. Накануне рыночная стоимость 34% акций составляла около $9,08 млрд.

В середине марта компания Whiteleave группы «Интеррос» объявила о приобретении 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $772,3 млн. Увеличение доли оспорил второй крупнейший акционер «Норникеля» (27,8%) – UC Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске. Он увидел в сделке нарушение акционерного соглашения от 2012 г. Высокий суд Лондона аннулировал сделку. В сентябре стало известно, что Whiteleave вернула 2,1% акций «Норникеля» прежнему владельцу – Crispian.

Увеличение доли в «Норникеле» для Потанина по-прежнему актуально, сейчас акции скупаются на рынке. «Для меня логично деньги, которые получены в качестве дивидендов — кстати, довольно высоких,— реинвестировать в «Норникель»», - пояснил Потанин. Объем вложений, по его словам, будет зависеть, «от ряда факторов, например, от появления альтернативных проектов и конъюнктуры рынка металлов». Увеличение доли Потанин объяснил стремлением увеличить доходность: «Я много работаю в «Норникеле» и хочу от этого много зарабатывать».

Потанин также сообщил, что может предложить UC Rusal обсудить дивидендную политику компании после того, как у Дерипаски «минует острая фаза» из-за введенных против него санкций США. «Вернусь с вопросом о том, чтобы сбалансировать на ближайшие годы график выплаты дивидендов с графиком инвестиций»,— рассказал он. Действующие сейчас принципы расчета, по оценкам Потанина», допускают «резкие перепады». «Я предложу как минимум их сгладить, чтобы небольшие дивиденды за одни периоды могли компенсироваться высокими после прохождения инвестиционных пиков»,— отметил он.

Свои нынешние отношения с Дерипаской Потанин описывает в спортивной терминологии: «Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками», имея в виду санкции США. К острым вопросам президент «Норникеля» намерен вернуться позже. «В такой ситуации без нужды стоит воздержаться от постановки трудных вопросов к бизнесмену, который волею судьбы оказался твоим партнером, вне зависимости от того, нравится он тебе или нет. Потому что это может быть воспринято и будет воспринято как попытка добивать раненого. Поправится, тогда поговорим», - пояснил Потанин.