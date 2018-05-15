Потанин продолжает скупать акции «Норникеля»

Дату покупки и сумму Потанин не назвал Д. АБрамов / Ведомости

Владимир Потанин увеличил долю в «Норникеле» на 1,5-1,6%. Об этом бизнесмен сообщил сегодня, 15 мая, в ходе слушаний в Высоком суде Лондона. Здесь второй день идут слушания по иску UC Rusal. Последняя пытается заблокировать продажу компанией Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова 4% акций «Норникеля». 2,1% из них уже выкупила Whiteleave Потанина. Еще 1,9% причитается самой UC Rusal.

Потанин заявил на суде, что Whiteleave купила на свободном рынке 1,5-1,6% акций «Норникеля». Об этом сообщил «Ведомостям» участник заседания. Об этом же написал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Дату покупки и сумму Потанин не назвал. Капитализация «Норникеля» на Лондонской бирже, по данным на 17.30 мск, составляла $27,1млрд. Таким образом, пакет мог стоить $406-433 млн.

Представители «Интерроса», «Норникеля» и UC Rusal от комментариев отказались.

«Сейчас обе стороны должны придерживаться акционерного соглашения, которое регулирует их отношения и деятельность компании. Поэтому каких-то серьезных сдвигов из-за покупки акций структурами «Интерроса» произойти не должно», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский. Однако к моменту окончания срока действия акционерного соглашения в 2022 г. обе стороны могут оказаться уже в разных весовых категориях, уверен эксперт.

«Владимир Потанин подтвердил желание продолжать наращивать долю в «Норникеле», – говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. По его мнению, это неплохо, так как свидетельствует о вере основного акционера в перспективы компании и отрасли. «Но, с другой стороны, это значит, что у бумаг в последнее время была неплохая поддержка – 1,5%, это $450 млн купленных с рынка, что соответствует около 4,5 дневного оборота на бирже ("Норникель" торгуется по $50 млн в день в Лондоне и России)», – рассуждает эксперт.

В «Норникеле» с начала года разгорелся конфликт между основными совладельцами – UC Rusal и президентом компании Владимиром Потаниным (его структуры контролируют 32,9% «Норникеля»). Причиной стало желание другого крупного акционера – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – продать большую часть принадлежащего ему пакета: 4% из 6,2%. Первоначально предложение о выкупе такой доли направила одна из структур Потанина. Crispian по соглашению акционеров предложила этот же пакет и UC Rusal на тех же условиях.

Последняя, однако, решила, что выкуп доли Потаниным может изменить баланс сил в «Норникеле», и оспорила сделку в суде. Из показаний сторон в судебном процессе следовало, что Потанин и Дерипаска не договорились, что лучше – финансировать новые инвестпроекты «Норникеля» или платить дивиденды. Суд окончательного решения пока не вынес, но еще в марте разрешил структуре Потанина купить часть пакета Crispian – 2,1%. Сделка была совершена с тем условием, что она может быть развернута по решению суда. Оставшееся должно достаться UC Rusal, так как компания тоже решила принять оферту.

UC Rusal угрожала запустить процесс русской рулетки, но из-за санкций минфина США, введенных 6 апреля против Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе самой UC Rusal, отказалась от этой идеи.