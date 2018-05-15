Потанин пришел в лондонский суд

Президент «Норникеля» Владимир Потанин перед зданием суда в Лондоне Luke MacGregor/Bloomberg via Getty Images

Президент «Норникеля» Владимир Потанин во вторник явился в Высокий суд Лондона. Он даст показания на слушаниях по иску UC Rusal о продаже 4%-ного пакета в «Норникеле» структурой Романа Абрамовича и Александра Абрамова Crispian. Слушания по делу начались в 12.30 мск. Пока показания дает управляющий директор Millhouse Capital Давид Давидович. Как передал «Интерфакс», он уже заявил, что покупкой доли интересовались не только акционеры «Норникеля», но и Сулейман Керимов.

Потанин через компанию Whiteleave контролирует 32,9% акций «Норникеля», у UC Rusal – 27,8%, у Crispian – 4,1%.

UC Rusal судится в Лондоне с Crispian и Whiteleave. Она добивается запрета на продажу Crispian 4% из принадлежавших ей 6,2% акций «Норникеля». 2,1% в марте уже приобрела структура Потанина. Но эта сделка в случае выигрыша UC Rusal в суде будет расторгнута.

Дерипаска в суде

Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска показания давал в понедельник, 14 мая. Как пишет Reuters, бизнесмен общался с судом на русском, через переводчика. Он заявил, что до января 2018 г. не знал, что Абрамович хочет продать долю в «Норникеле» структурам Потанина, пишет Financial Times (FT). «Я сказал, что не соглашусь на продажу акций Абрамовичем Потанину, потому что это вызовет дисбаланс между долями "Интерроса" и UC Rusal», – цитирует газета Дерипаску.

Дерипаска рассказал суду, что еще летом был озабочен потенциальной возможностью выхода Crispian из акционерного соглашения по «Норникелю», однако до 28 января 2018 г. он не встречался с Абрамовичем для обсуждения ситуации после того, как в декабре истек срок, в течение которого акционеры не могут продавать свои акции. О том, встречался ли он с Абрамовым, Дерипаска вспомнить не смог. Как и многие другие детали, о которых его спрашивали в суде. Например, о встрече с Потаниным и Абрамовичем 12 декабря, о том, слышал ли он о намерениях Абрамова и Абрамовича продать свой пакет до встречи 28 января.

«Я не читаю мыслей, – подчеркнул Олег Дерипаска в суде. – И не хочу строить гипотезы».

Бизнесмен рассказал, что в феврале встретился с Потаниным в его доме, чтобы обсудить продажу пакета Абрамовича, пишет FT. По словам Дерипаски, президент «Норникеля» на встрече вел себя «уклончиво». «Мне было ясно по поведению Потанина на этой встрече, что он играет в игры», – цитирует Дерипаску FT. Газета отмечает, что Потанин это отрицает.

«Видим мир по-разному» «Мы определенно видим мир по-разному... Акционеры хотят получить больше дивидендов. Менеджеры хотят больше капиталовложений. Причиной конфликта стало то, что эта разница слишком велика. Дивиденды, которые он [Дерипаска] хочет, слишком высоки», – говорил Потанин Financial Times в апреле.

Как пишет FT, бизнесмен в суде также рассказал о «10 годах неприятного опыта» взаимодействия с Потаниным. Кроме того, Дерипаска заявил, что Потанин стремился раздуть расходы «Норникеля», чтобы сэкономить на дивидендах, пишет Bloomberg. Дерипаска рассказал и о своей реакции на новость о том, что Потанин намерен выкупить акции у Абрамовича: «Я подумал, что это будет полным крахом партнерства». Он заявил, что был «крайне расстроен тем, что могут серьезно пострадать интересы UC Rusal» (цитата по Reuters).

История конфликта

UC Rusal стала акционером «Норникеля» ровно 10 лет назад – весной 2008 г. Блокпакет компании продал Михаил Прохоров – он тогда делил активы со своим бывшим деловым партнером Владимиром Потаниным. Отношения Потанина с новым акционером «Норникеля» сразу не заладились – между сторонами дважды вспыхивал корпоративный конфликт. Стороны спорили о принципах управления компанией и распределении прибыли.

Конец спорам был положен в 2012 г., когда сторонам удалось найти посредника. Им стал Роман Абрамович. Он выкупил небольшой пакет у обоих партнеров, получил право голосовать еще частью их пакетов и стал своего рода третейским судьей в спорных ситуациях. После этого стороны заключили акционерное соглашение. По нему Потанин был признан управляющим партнером, были четко указаны обязательства компании по выплате дивидендов, а также описаны механизмы решения конфликтов в дальнейшем. При этом все стороны соглашения в течение пяти лет не могли продавать принадлежащие им акции.

Этот срок истек в декабре 2017 г. После этого в январе структура Потанина Bonico Holdings Co Ltd. (не является акционером «Норникеля») предложила Crispian $1,47 млрд (на 13% больше средней стоимости за 90 дней) за 4% акций «Норникеля». Компания Абрамовича и Абрамова в соответствии с акционерным соглашением предложила этот же пакет другим совладельцам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave Потанина на тех же условиях. Обе оферту приняли. Поскольку пакет в таком случае продается партнерам пропорционально их долям в «Норникеле», UC Rusal причитается 1,9%, Whiteleave Потанина – 2,1%.

Но UC Rusal попыталась заблокировать сделку в Высоком суде Лондона. А попутно стала угрожать запуском «русской рулетки». Этот механизм по акционерному соглашению может быть использован в случае непримиримых противоречий между партнерами. Суть рулетки такова: компании Дерипаски или Потанина могут предложить оппоненту продать акции «Норникеля» по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией. Сторона, получившая предложение, может принять его, предложить инициатору рулетки продать свой пакет за ту же цену или поднять цену. В последнем случае инициатор дуэли должен купить долю по новой цене или же продать свой пакет.

Впрочем, как только 6 апреля Дерипаска и UC Rusal попали под новые санкции США, вопрос о рулетке отпал. Против ее применения выступал и Потанин. «Судьба такой компании, как "Норникель", имеет большое значение для экономики страны, она не должна решаться игрой в рулетку», – говорил он FT.

Абрамович не придет

Слушания по иску UC Rusal в Высоком суде Лондона продлятся до четверга, 17 мая, включительно. Абрамович давать показания не будет – вместо него во вторник выступает Давидович, пишет FT. После завершения слушаний стороны, как ожидается, передадут свои письменные заключения, пишет Reuters. По данным источников агентства, на вынесение решения судье может потребоваться около двух недель.

Представители «Интерроса» и UC Rusal от комментариев отказались.