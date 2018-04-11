Минфин США остановил акционерный конфликт в «Норникеле»
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Новые антироссийские санкции США заморозили конфликт между акционерами «Норникеля», сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» юристы и инвестбанкиры. В список минфина попали 24 россиянина – крупных бизнесмена и высокопоставленных чиновника – и 15 компаний. Среди них Олег Дерипаска и восемь его компаний, в том числе и UC Rusal. Последняя владеет 27,8% акций «Норникеля».
В «Норникеле» с начала года разгорелся конфликт между основными совладельцами – UC Rusal и президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным (структуры «Интерроса» контролируют 32,9% «Норникеля»). Причиной стало желание другого крупного акционера – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – продать большую часть принадлежащего ему пакета: 4% из 6,2%. Первоначально предложение о выкупе такой доли направила одна из структур Потанина. Crispian по соглашению акционеров предложила этот же пакет и UC Rusal на тех же условиях.
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