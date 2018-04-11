Бизнес / Промышленность

Минфин США остановил акционерный конфликт в «Норникеле»

Потанин и UC Rusal Дерипаски теперь не смогут выкупить доли друг друга, считают юристы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Новые антироссийские санкции США заморозили конфликт между акционерами «Норникеля», сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» юристы и инвестбанкиры. В список минфина попали 24 россиянина – крупных бизнесмена и высокопоставленных чиновника – и 15 компаний. Среди них Олег Дерипаска и восемь его компаний, в том числе и UC Rusal. Последняя владеет 27,8% акций «Норникеля».

В «Норникеле» с начала года разгорелся конфликт между основными совладельцами – UC Rusal и президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным (структуры «Интерроса» контролируют 32,9% «Норникеля»). Причиной стало желание другого крупного акционера – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – продать большую часть принадлежащего ему пакета: 4% из 6,2%. Первоначально предложение о выкупе такой доли направила одна из структур Потанина. Crispian по соглашению акционеров предложила этот же пакет и UC Rusal на тех же условиях.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике