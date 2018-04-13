Дерипаска и Потанин отказались от «русской рулетки» в «Норникеле»

Они не будут выкупать доли друг у друга

Владимир Потанин сообщил, что он против разрешения акционерного конфликта в «Норникеле» с помощью механизма «русской рулетки» Сергей Портер / Ведомости

UC Rusal не будет запускать механизм «русской рулетки», который позволяет выкупить долю другого акционера в «Норникеле».

В связи с включением компании в SDN-список минфином США UC Rusal отзывает мандат, позволяющий совету директоров начать подготовку к процедуре «русской рулетки», сообщила компания Олега Дерипаски в пятницу, 13 апреля. В сложившихся обстоятельствах запуск «рулетки» не отвечает интересам UC Rusal и ее акционеров, но компания продолжит следить за ситуацией и может перезапустить процесс подготовки мандата, когда это будет отвечать интересам UC Rusal и его акционеров, говорится в сообщении.

Также в пятницу президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил газете Financial Times, что он против разрешения акционерного конфликта в «Норникеле» с помощью механизма «русской рулетки».

«Судьба такой компании, как "Норникель", имеет большое значение для экономики страны, она не должна решаться игрой в рулетку», — сказал он.

Представители «Норникеля» и «Интерроса» Владимира Потанина (структуры «Интерроса» владеют 32,9% «Норникеля») отказались от комментариев, UC Rusal (27,8% «Норникеля») не ответил на вопросы.

В «Норникеле» с начала года разгорелся конфликт между UC Rusal и «Интерросом». Причиной стало желание другого крупного акционера — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — продать большую часть принадлежащего ему пакета: 4% из 6,2%. Первоначально предложение о выкупе такой доли направила одна из структур Потанина. Crispian по соглашению акционеров предложила этот же пакет и UC Rusal на тех же условиях. UC Rusal, однако, сочла, что сделка может изменить баланс сил в «Норникеле». Сейчас компания оспаривает в Высоком суде Лондона сделку по продаже 4%-ного пакета.

Из показаний сторон к судебному процессу стало понятно, что Потанин и Дерипаска не сошлись во мнении, что лучше: финансировать новые инвестпроекты на фоне нестабильного рынка металлов или платить дивиденды. В марте сторонам удалось договориться о закрытии сделки по покупке 2,1% «Норникеля» компанией Whiteleave группы «Интеррос» у Crispian.

В марте UC Rusal планировала на внеочередном собрании акционеров представить циркуляр, описывающий проведение «русской рулетки» при борьбе за акции «Норникеля». Компания этого не сделала, отложив выпуск циркуляра до 30 апреля, чтобы «финализировать контент и включить необходимую информацию в циркуляр».

Суть «русской рулетки» в следующем. Компании Дерипаски или Потанина могут предложить друг другу продать акции «Норникеля» по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией. Сторона, получившая предложение, может принять его, предложить инициатору рулетки продать свой пакет за ту же цену или поднять цену. В последнем случае инициатор дуэли должен купить долю по новой цене либо продать свой пакет.

Кто подпал под новые санкции США